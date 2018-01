Megnyerték, papírozás miatt mégsem jutottak még a tűzifához

A város képviselő-testülete tavaly tavasszal jelezte, igényt tart állami támogatású tűzifára. Májusban a képviselő-testület beadta a pályázatot a 81 erdei köbméternyi tüzelőre. Június 9-én a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. arról tájékoztatta Csongrádot, hogy a kérelmet befogadták.



Utóbb arról is értesült a város, hol veheti át a megítélt fát: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szentesi telephelyén. Ehhez egy háromoldalú szerződést kellett kötni Csongrád, a Nemzeti Vagyonkezelő és a Magyar Közút között. A város a szerződést októberben aláírta, elküldte. Decemberben ígéretet kapott arra, hogy az állami cégek is napokon belül ellenjegyzik a megállapodást, és ennek birtokában Csongrád saját költségén elvitetheti a fát. Az ügyben eljáró önkormányzati dolgozó már volt Szentesen, meg is tekintette a Csongrád számára elkülönített szállítmányt, de átvenni, elhozni egyelőre nem volt lehetősége: még nem kapta vissza a háromoldalú megállapodást. Most várnak. Ha a fa megérkezik, 60 család között osztják szét.