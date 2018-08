Mégsem vesztek el a csanyteleki háziorvosok - a rendelő felújítása után hamarosan visszaáll a régi rend

Arra van a bejárat - mutatja Forgó Henrik polgármester. A tájékoztató feliratot vagy az időjárás, vagy egy kéz tépázta meg. Fotó: Majzik Attila

Az ideiglenes rendelo üvegajtaján is ott a tájékoztatás, hogy ki mikor rendel, emellett a háziorvosok telefonszámai is megtalálhatók. Fotó: Majzik Attila

Májusban kezdődött Csanyteleken a település háziorvosi, fogszakorvosi, védőnői szolgálatának helyet adó épület külső-belső felújítása.A 36 millió forintos beruházás a végéhez közeledik, ezen a héten már új rendelőikbe költözhetnek a háziorvosok, dr. Stengl Éva és dr. Tóth Mária addig is a védőnői szolgálat épületrészében dolgozik. Az ideiglenes rendelőt nem volt nehéz megtalálnunk: éppen tíz lépésre esik a jelenleg felújítás alatt álló épületrésztől. Hogy még könnyebb legyen a betegek dolga, az ajtón öles betűkkel jelzi a felirat: „Bejárat a másik kapun!". (Bár az igaz, hogy a kartonlap sarka igencsak rojtos a pár hete volt esőzésektől, vagy valaki szemmel láthatóan megpróbálta letépni.)És ha valakinek már sikerül eljutnia a pár lépésnyire lévő bejáratig, ott kiragasztva megtalálhat minden lényeges elérhetőséget a védőnői szolgálat új helyétől kezdve az orvosok mobiltelefonszámáig.A fontos információkkal azonban nemcsak ott, de a helyi újságban is lehetett találkozni.– Még a felújítás kezdete előtt teljes részletességgel közzétettük a változásokkal kapcsolatos minden szükséges tudnivalót – magyarázta Forgó Henrik polgármester. – A Csanyi Hírmondó ingyenesen jut el minden csanyteleki család postaládájába, így kizártnak tartom, hogy valaki ne tudjon ezekről a dolgokról. Ezenfelül a rendelés menete esőálló lapon is kikerült az épület kapujára, ami persze lehet, hogy a felújítás munkálatai során leeshetett vagy elkallódott. A leginkább valószínű azonban, hogy van, aki nem nézi jó szemmel az önkormányzat eredményeit, esetleg vélt személyes sérelméért próbál az önkormányzat rossz hírének keltésével bosszút állni. Ezért keres a kákán is csomót, próbál ügyet csinálni egy nem létező problémából.A felújítás egyébként már a vége felé közeledik, kezdődik az orvosi rendelők visszaköltözése. A két háziorvos hamarosan modern munkakörnyezetben fogadhatja a betegeket. A rendelők burkolásakor az orvosok kéréseit is figyelembe vették, így szinte személyre szabott helyiségek készültek. Szeptembertől a fogorvosi praxist is betöltik a tartós helyettesítés után, helyi kötődésű orvossal.– Augusztus 18-a a projekt hivatalos befejezése, addigra műszakilag, belülről minden rendben lesz, sőt az orvosok előbb is el tudják foglalni a helyüket. A nemes vakolatot azonban nem lehet felvinni negyven fokban, elképzelhető, hogy a rendkívüli időjárás miatt a külső munkavégzésekkel csúszni fogunk. Mi egyszer tudjuk megcsináltatni a munkákat, inkább a határidőből engedünk, de a minőségből nem – szögezte le Forgó Henrik.