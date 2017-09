Megszűnhet a csongrádi kertészet

Akkor költözik át a csongrádi kertészeti telep a polgárőrtanyára, ha az önkormányzat megnyeri a Belügyminisztériumtól az erre a célra megpályázott 11 millió forintot.



Eredetileg mindenképpen elköltöztették volna az üvegházakat, végül hosszas vita után ebben az elvi döntésben egyeztek ki a városatyák a tegnapi testületi ülésen. Az áttelepítésre azért van szükség, mert ahol most a városi kertészet működik, hamarosan egy sportcsarnokot húznak fel (2017. június 10.: Épülhet a csarnok Csongrádon).



– A bizottsági ülésen kivételesen mindannyian tartózkodtunk a szavazástól, gondoljuk már át alaposabban a javaslatot – mondta Bartókné Vincze Zsuzsanna (Fidesz–KDNP). Ha úgy alakul a dolog, még az is lehet, hogy megszűnik az önkormányzati kertészet, tette hozzá Bedő Tamás független polgármester. Szerinte bár szépen dolgoznak, például a félegyházi körforgalom is alakul, de ettől eltekintve alacsony a hatékonyságuk. – Nem biztos, hogy érdemes fenntartani – fejtette ki a véleményét Fábián György (MSZP). – Talán kifizetődőbb lenne évente megvenni a szükséges palántamenynyiséget. Ne feledjük, hogy volt már egy kertészetünk Alsóvárosban, az is az enyészeté lett – mondta.