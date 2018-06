Megszűnt a csongrádi jobbikos alapszervezet - Mégsem kell sétány a Holt-Tiszánál

orábban írtunk róla: üdülőtelkeket alakított ki az önkormányzat, a parton meghagytak egy gyalog járható részt. Ilyen feltételek mellett viszont senki nem akarja megvásárolni, nem érdekli a potenciális vevőt a telek, ha nem juthat ki közvetlenül a vízre, mutatott rá Bedő Tamás független polgármester. – Jó elgondolásnak tűnt, de nem sikerült – ismerte el az egykori ötletgazda, Murányi László (Összefogás) is.



A városatya napirend előtt egyéb ügyben is szót emelt. Egy korábbi írásunkban olvasta: a megyei rendőri vezető szerint „azon érdemes elgondolkodni, hogy tíz kilométerre egymástól kell-e két rendőrkapitányság", meg is nevezte, hogy Szentesről és Csongrádról beszél (2018. június 21.: Mindenképp Szegedre akart jönni Piros Attila főkapitány). A képviselőt felháborította a felvetés, mert Csongrád önálló város, járási székhely, és olyan, hogy elvették tőle a saját kapitányságot, szerinte utoljára az 50-es években volt.



Szó esett arról is, hogy Csongrádon megszűnt a Jobbik- alapszervezet. A párt színeiben a testületbe jutott Laczkó Zsolt visszaadta a tagságát, szeptembertől a Toroczkai László nevével fémjelzett Mi Hazánk mozgalomban folytatja a közéleti tevékenységet.