Megszűnt egy sáv a csongrádi Fő utcán

Ami nem változott: a Vasút utcából ugyanolyan nehéz balra kanyarodni, mint eddig. Fotó: Králik Emese

– Amikor Lengyelországból hazaérve megláttam, egyből gondoltam, hogy ebből balhé lesz – így fogalmazott Csongrád polgármestere, Bedő Tamás. Egy rövid szakaszon, a Vasút utca és a Fő utca csomópontjában megváltozott a forgalmi rend, ez pedig a testületi ülésen is szóba került.

A Fő utcán a központ irányából érkezve korábban két sávot használhattak az autósok ebben a kereszteződésben: az egyenesen haladót, vagy – ha a Vasút utcára igyekeztek – a balra kanyarodót. Viszont a közeli boltok tulajdonosai többször kérték, hogy fessenek fel előttük parkolót, így kényelmesebb lesz a vásárlás a vevőiknek. Az önkormányzat ezt jelezte az út fenntartójának, ezután a jobb oldali sávból parkoló lett, a másikból pedig egyenesen és balra is lehet menni. Mivel állami útról van szó, a módosítást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végezte, tudjuk meg a társaság kommunikációs vezetőjétől, Pécsi Norbert Sándortól. A területet az önkormányzat munkatársaival közösen járták be nyáron, a város kérte azt is, hogy szűnjön meg a záróvonal, közölte. A gondot most feltehetőleg inkább az okozza, hogy az autósok rutinból közlekednek, nem figyelik az új burkolati jeleket. Mindenesetre nem a legjobb megoldás született, újra egyeztetni kell a fenntartóval, szögezte le Bedő Tamás polgármester. Pécsi Norbert Sándor arról tájékoztatott: őket az elmúlt napokban még nem kereste meg a panaszával vagy egy módosítási igénnyel a csongrádi önkormányzat.