Megválasztották az év családját, de beszéltek hűtlen kezelésről is

Tóth Béla szobrászművész városszépítő ötleteket sorolt a közmeghallgatáson. Fotó: Králik Emese

– Hűtlen kezelésre szeretném felhívni a figyelmet – kért szót napirend előtt Laczkó Zsolt (Jobbik) a csütörtöki csongrádi testületi ülésen. Arról már lapunk is többször írt: még a 2010–2014-es önkormányzati ciklusban 3 millió forintért adott el három bányatavat az akkori városvezetés. – Ezt nem sokkal később tízszeres áron hirdették az interneten. De a lőtér és a Fő utcai gyógyszertár is ugyanilyen körülmények között kelt el – közölte. A független Bedő Tamás annyit pontosított: tudomása szerint a tavak 41 millióért keltek el, de szerencsére most már jó kezekben vannak.

Az ülésen közmeghallgatást is tartottak. A lakosok előzetesen, írásban többek között a Raisio utcai, hónapokkal ezelőtt kitört villanyoszlop cseréjét és a Szőlőhegyi úton egy kerékpársáv felfestését kérték. Szűcs Judit a közelmúltban kapott Pro Urbe díjat köszönte meg, hozzátéve: igyekszik majd megszolgálni a megtiszteltetést.A sporttelep fejlesztését kérte Horváth Tibor, Tóth Béla szobrászművész pedig azt mondta, hogy a csongrádiak szerinte nem becsülik meg eléggé a helyi értékeiket. – Az egyik helyi újságból, a Városi Hírmondóból úgy érezzük, kizárták a csongrádi labdarúgást – véleményezte Kiss István.A testület zárt ülésen döntött arról, hogy Az év családja díjat idén Giricz Lászlóéknak adományozza. A városellátó vezetésére kiírt pályázatot érvénytelennek nyilvánították.