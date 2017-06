Megviselte a fákat a térkövezés Csongrádon - Szép lett a piac, de a platánok bánták

Lőrinczi György azért titokban bízik abban, hogy mégis új erőre kapnak a fák. Fotó: Králik Emese

– Úgy tudom, a platánoknak nem hatol mélyre a gyökerü , szerintem az viselte meg őket, hogy bolygattá a talajt – vélte a csongrádi piacon Lőrinczi György. A nyugdíjas férfi gyakran jár a Piroska János térre vásárolni, neki is feltűnt, hogy egy fasor mintha kiszáradt volna. – Nemrég raktá le ezeket a térköveket. Stabil alapra szeretté volna tenni, mélyen kiszedté a földet. Biztos ezt sínyletté meg a fá ebben a melegben – magyarázta. Ezzel ét nő is egyetértett. Előtte zöldek voltak a levelek, bólogattak. A térköveket nemrég tette le az önkormányzat, sokkal szebb lett a piac bejáratának örnyé , ezt is elismerté . Az önkormányzat saját üzemében gyártjá a burkolatot, az elmúlt években sok helyen újultak meg ezekből a járdá .

– Attól tartok, ezeket a fákat ki kell majd cserélni – foglalt állást a város főkerté , Dé ány Laura. – Ha úgy sérültek meg a gyökerek, akkor nem térnek magukhoz a növények. Ahogy néztem, eléggé fölszáradtak, étlem, hogy van még bennü élet. Az őszi ültetés mellett teszem le a voksomat, akkor lesz a legnagyobb esély arra, hogy megfogjá az új csemeté . Hogy ezek platánok lesznek, vagy egyéb fajtából választunk, egyelőre nem tudjuk.