Minden kutyának története van - 25 eb vár gazdára Csongrádon

Domokos Tamás és Máté Adrienn önkéntesként foglalkozik a menhelyre került kutyákkal. Fotó: Majzik Attila

Nemrég változtatott működési formát a korábbi Új Esély Állatotthon. Ezentúl Új Esély Állatvédő és Állatmentő Alapítvány néven folytatják tovább a csongrádi állatbarátok. A változás indoka az volt, hogy könnyebben eljussanak hozzájuk a támogatások, jogosulttá váljanak az adó felajánlható egy százalékára. Az új forma azt is lehetővé teszi majd két év után, hogy bejelentett munkatársat is alkalmazhassanak.Jelenleg három fiatal önkéntes, Domokos Tamás, Máté Adrienn és Sebestyén Attila az, aki saját idejét és pénzét nem sajnálva menti és gondozza a kutyákat. A menhely 2007 óta létezik, ők hárman bő két éve kezdtek napi szinten foglalkozni az állatvédelemmel.Nem egyszerű munka az önkéntesség. Volt, hogy a téli sötétben fejlámpával botorkáltak ki a kutyákhoz, de a korán kelés sem ritka az életükben. – Mindannyian munka mellett foglalkozunk a kutyákkal. Én általában hajnal öttől reggel hétig szoktam kint lenni, aztán megyek dolgozni – avatott be napirendjébe Domokos Tamás. – Nem könnyű munka mellett, de beosztjuk, váltogatjuk egymást. Van, aki délelőtt tud jönni, van, aki este.Jelenleg huszonöt kutya várja az örökbefogadást a telepen. Az önkéntesek úgy látják, hogy ez az ideális létszám. Ennyi kutyát tudnak felelősen ellátni, illetve ennyi állat fér el kényelmesen, békében egymás mellett.A fő cél természetesen az, hogy szerető családhoz kerüljenek a négylábúak, ahogy az önkéntesek mondják: gazdisodjanak. – Azt szeretnénk, hogy a menhely csak egy átmeneti állomás legyen a korábbi rossz körülmények után. Olyan helyet szeretnénk találni számukra, ahol felelős emberek foglalkoznak velük, és családtagként tekintenek rájuk. Ha ez nem sikerül, akkor természetesen élete végéig maradhat nálunk a kutyus, mi gondozzuk, sétáltatjuk, visszük orvoshoz. – mondta el Domokos Tamás.Az önkéntesek nagyon kötődnek a kutyákhoz, ismerik a szokásaikat, tulajdonságaikat, bekerülésük történetét. Ezekkel a leendő gazdik is megismerkedhetnek adoptálás előtt, nem árulnak zsákbamacskát. Örökbefogadás szempontjából a tavalyi év kicsit jobban sikerült, mint az idei. Akkor ötven, idén tizenöt kutya került új, szerető családba.Aki segíteni szeretne a négylábúakon, az adományozhat állateledelt vagy gyógyszert, de az önkénteseket is szeretettel várják, akik már egy sétáltatással is boldogabbá tudják tenni egy kutya életét.