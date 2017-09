Most kezdik felújítani az ovikat, iskolákat: elhúzódott az elbírálás, a tanévben kell ablakot cserélni Csongrádon

A bökényi ovi udvara tágas, van hely a gyerekeknek játszani. Nemsokára az épület is sokkal szebb lesz.

Talán kényelmesebb lett volna, ha a nyári szünidő alatt tudja elkölteni azt a több mint 280 millió forint pályázati pénzt, amelyet felújításra nyert Csongrád önkormányzata, de a munkának most kell nekifogni. A feladat azért csúszott bele a tanévbe, mert nagyon sokáig húzott az elbírálás és az azt követő közbeszerzési eljárás. Erről a város honlapján tájékoztatta a csongrádiakat Bedő Tamás polgármester.

Négy épületet érint a projekt: a Galli- és a Kozmutza-iskolát, valamint a bökényi és a bokrosi óvodát. A nyílászárókat cserélik ki, illetve hőszigetelik a külső falakat. A legtöbb pénzt, majdnem 130 milliót a Gallira kell költeni, a másik iskolára ennek körülbelül a felét, a Napraforgó ovira 69 milliót, a bokrosira pedig 18-at.A sort a Galli kezdi, ott már ma elkezdődik a munka, a polgármester tájékoztatása szerint év végéig befejezik. A bökényi óvodában ugyan még csak később vonulnak fel a kivitelezők, ott már most is hozzá vannak szokva a maximális helykihasználáshoz. Mivel a városban két másik óvodát is korszerűsítettek – a Széchenyi és a Bercsényi utcait –, utóbbiból a gyerekek jelenleg a Napraforgóban kaptak átmeneti helyet. Ha a kicsik visszaköltöznek a megszokott helyükre, akkor kerülhet sor a bökényi intézményre, tudtuk meg Hajdú Józsefné vezető óvónőtől.