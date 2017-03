Nagy erőkkel kutat a rendőrség egy csongrádi kertben - fotók

Rengeteg rendőr jelent meg az egyik csongrádi utcában tfőn reggel. Olvasóink szerint 9 óra óta kutatnak valami után egy kertben. A helyszínen azt láttuk, hogy egy kis markolóval is dolgoznak, a kertben pedig sok fekete fólia van. A helyiek azonnal arra gondoltak, hogy holttestet keresnek. Megkérdeztü a rendőrséget, egyelőre arról számoltak be: az intézkedés zajlik. Későbbre ígértek tájékoztatást.Kollégánk a helyszínen látta Koncz József csongrádi rendőrkapitányt és Bedő Tamás polgármestert is, később egy rendőrségi furgon is érkezett.