Nagyon csini vagy! - írta a kilencéves kislánynak a zaklató

Nem árt megfogadni



Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy milyen veszélyeket rejt az internet. A szabály szerint 13 évesnél fiatalabb gyerekek nem is hozhatnak létre önálló Facebook-profilt. Ha szexuális tartalmú üzeneteket kapnak, azonnal szóljanak a szüleiknek, ők pedig forduljanak a rendőrséghez. A szülők az iskolarendőrökkel is kapcsolatba léphetnek, elérhetőségük az iskolai plakátfalakon megtalálható. Az internetes zaklatásokról tájékoztató olvasható a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány weboldalán. A segélyvonaluk ingyenes hívószáma: 116-111.

– Azon a napon, amikor elkészült a kislányom Facebook-profilja, privát üzenetben ecsetelte egy férfi, hogy mennyire szép. „Mizu! Nagyon csini vagy!" – írta többek között. A gyerekem akkor, 2015 őszén, 9 éves volt – mesélte egy Békés megyei anyuka. Valószínűleg az ő kislányát is az a csongrádi férfi szemelte ki, akit a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai tartóztattak le.A férfi a gyanú szerint több száz kislányt zaklatott az interneten.– A kislányom nem írt vissza semmit. Azonnal szólt az apjának, mert akkor ő volt otthon vele – mesélte az anyuka, aki kérte, ne írjuk le a nevét. A Facebookról letörölték a kislány profilképét és a háttérképet, a férfit letiltották, többet nem üzenhetett a gyereknek. A lány nevét pedig átírták az apjáéra. Így próbálják megvédeni attól, hogy a jövőben felnőtt férfi keresse a kapcsolatot vele. – Tudom, hogy elvileg ilyen kicsiknek még nem lehet Facebook-profiljuk. Mi, felnőttek az osztállyal, illetve az edzővel is így tudtuk tartani a kapcsolatot. A kislányommal az eset után megbeszéltük, hogy azonnal szólni kell, ha baj van.Mint a Délmagyarország tegnapi vidéki kiadásában megírtuk , a csongrádi férfit 2015 őszén kapták el a Békés megyei rendőrök. Egy édesanya tett ellene feljelentést. Az akkor 28 éves R. István az interneten több száz 8–12 éves kislánynak küldött üzenetet. Akik válaszoltak neki, azoktól szexuális tartalmú képeket kért. Több kislányt arra próbált rávenni, hogy kamerán keresztül mutassa meg a testét. A rendőrség lefoglalta a férfi számítógépét, amin 18 év alatti lányokról készült pornográf képeket is találtak, olvastuk a rendőrség 2015 októberében kiadott közleményében. A nyomozást most vádemelési javaslattal zárták le.– Az én kislányomnak is írt egy férfi, lehet, hogy az, akiről az újság cikkezett – mesélte egy másik Békés megyei anyuka. – A profilkép szerint egy huszonéves szőke férfi volt. Hogy az a valódi arca, vagy más képét használta, nem tudjuk. Egyébként az egyetlen közös ismerősük a gyermekkönyvtár volt. Lehet, hogy onnan több kislányt is megpróbált levadászni, elvégre az intézménynek ilyen korú gyerekek az ismerősei. A kislányom azonnal szólt. Kérdezte, mit tegyen. Nem írtunk vissza semmit, azonnal letiltottuk. Félelmetes, hogy milyen emberek vannak.A szülőknek, nagyszülőknek oda kell figyelniük, hogy mit csinál a gyerek az interneten. Ez egy szentesi nagymama véleménye. – Nyolc unokám van, köztük olyan korú kislányok is, mint akikre a csongrádi pedofil vadászott. Manapság nem lehet a gyerekeket az internettől eltiltani. Ez már az életünk része – fogalmazott Jenei Istvánné. – Mindig mondogatjuk nekik, hogy az utcán ne álljanak szóba idegenekkel, de az interneten se, mert nagy bajba kerülhetnek.Az ugyancsak szentesi Ravasz Dórának még csak 3 éves a kislánya. – A számítógép és a mobil már a mindennapok része. Az én kislányomnak is odaadjuk a mobilt, de csak gyermek üzemmódban. Vagyis olyan tartalmakat lát, amiket engedünk, és maximum 10 percig. Ennyi az időkorlát. Utána a telefon kiold. Nem is értem, hogy 8-10 éves kislányoknak minek a Facebook. Ha mégis van, akkor üljön mellette a szülő – mondja a fiatal anyuka.