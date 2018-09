Náluk már nem hobbi, de még nem főállás a szőlő - Így is fiatalodik a csongrádi borbiznisz

Balog Árpád a szőlőben, borral. Optimista ember a mezőgazdaságban. Fotó: Bakos András

Gutpintér Tamás (középen) a csongrádi borfesztiválon. Családi összefogással megy.

– Egyelőre nem tervezem, hogy csak a szőlővel foglalkozzak, bár egyszerre ezt is és a munkámat is nehéz csinálni. Úgy gondolom, a hobbiszintet már meghaladtuk. Üzleti alapon tervezek, marketingstratégián dolgozom, a szőlőültetvényen és a pincében is a legjobb technológiát igyekszem megvalósítani. Erre én magam nem is lennék képes: édesanyám és a család segítségével működik csak – halljuk Gutpintér Tamástól. A Csongrádon született, Budapesthez is kötődő környezetmérnök, munkavédelmi szakmérnök felmenői között többen foglalkoztak szőlővel. Ő mindössze fél hektár kékfrankossal, kis pincével, néhány hordóval, viszont határozott ízléssel vágott bele. Éjszakánként borászati szakkönyveket olvasott, tanult, és 2013-ban szűrt bort először. Azt vallja, az igazi örömet ez a tevékenység hozta el az életébe. A csongrádi borfesztiválon már harmadik éve van saját standja. Ahogy a vendégeit kínálja, látszik rajta, ez az ünnep igazán különleges alkalom a számára. Nagy szeretettel, optimistán beszél szőlőről, borról, a tervezett fejlesztéseiről.Bár azt tartják, a mezőgazdaságban kevés a fiatal, a mostani csongrádi rendezvényen épp az ellenkezője látszott. Jelen volt Bodor Martin, aki Budafokon tanulta a borászszakmát, és Bodor László, aki szőlő-gyümölcs szakos kertészmérnök. Mindketten a családi gazdaságból élnek. Gutpintér Tamáshoz hasonlóan standja volt Balog Árpádnak is, aki eredetileg tanár és közgazdász, és kenyérkereső főállása sem kötődik a földhöz. Az ő családjában is volt gazdálkodó, ám saját szőlője csak 2012 óta van. Most kilenc hektárt művel. Palackoz, kiállításokra, vásárokra jár – Londonban, a Row Wine-on is részt vett –, és már neki sem hinnék el, ha azt mondaná, ez számára csak hobbi.– Az élet dönti el, hogy ez lesz-e az egyetlen út – mondta erről lapunknak Balog Árpád. – Úgy dolgozom, hogy efelé haladjunk, most ősszel sok minden eldől. New Yorkba és Montrealba is elmegyünk kiállításra, és meglátjuk, bejön-e a tervem.Árpád is optimista, de azt bevallja, nem gondolta, amikor belevágott, hogy a piacra lépés és a portéka eladása ennyire fontos része ennek a vállalkozásnak. – Az ilyen kis méretű gazdaságok kiszolgáltatottak a piac viszonyainak, és bosszantó látni, hogy a folyamatokat nem mindig a pénzügyi észszerűség irányítja – mondta.