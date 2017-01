Naponta legalább 7 ember tér be a csongrádi krízisközpontba

– Úgy szégyellem, hogy ilyen helyzetbe kerültem, de el sem tudom mondani, milyen hálás vagyok a lehetőségért – gyűrögetett egy zsebkendőt a csongrádi éjjel-nappali melegedőben egy helybeli nyugdíjas asszony. Azt kérte, csak annyit írjunk le: Éva néninek hívják. A városban a Fő utcai idősek otthonában alakítottak ki helyet azoknak, akiknek a hideg időben nagy gondot jelentene a lakás fűtése. Szállást és ellátást is kapnak egészen addig, amíg megenyhül az idő. Éva néni otthon legfeljebb 15 Celsius-fokot tudott tartani, nagyon örült, amikor a testvére beszélt neki arról, hogy van segítség.– Volt egy kis pénzem, egy rossz állapotú szoba-konyhás kis lakást vettem. Fel kell majd újítani, fürdőszoba nincs benne, nagyon fáztam kis kádban fürdeni – szomorodott el, miközben az életéről mesélt. Az otthonban sok barátja lett, van, akitől ruhát kapott. Egy-két szatyorral költözött be az átmeneti hajlékába, pár személyes holmit vitt magával és a gyógyszereit. Azt mondta: ennyi rossz után már valami jónak kell jönni az életben.Változó számban, naponta 7-10 ember fogadja el a várostól a segítséget, árulta el Kovács Tiborné , az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ vezetője. Van, akit már korábban is ismertek, és tényleg akad, akinek egy darab tűzifája sincs otthon, így az, hogy szem előtt vannak, a dolgozók számára is megnyugtató. A Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény utcai szociális munkája pedig egy ember életét már biztosan megmentette, mondta Kállainé Fodor Marianna intézményvezető. Naponta kétszer járják végig az ellátottakat. A munkatársai hétfő óta három embert hívtak be a krízisközpontba, közülük az egyik – ha nem mennek időben a szociális munkások – valószínűleg kihűlt volna a fűtetlen házá