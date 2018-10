Négy épületet korszerűsített a csongrádi önkormányzat

A csongrádi önkormányzat több mint 280 millió forintot nyert önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére egy pályázaton. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 100 százalékban finanszírozott támogatásból két iskolában és két óvodában végeztek felújítási munkákat.



A pályázatnak köszönhetően az épületeket gazdaságosabban lehet fenntartani, javult a benne dolgozók és a gyermekek komfortérzete, és nem utolsósorban megszépültek az épületek. A Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájában az elavult nyílászárókat korszerűkre, a kor igényeinek megfelelőkre cserélték, utólagos külső hőszigetelést kapott az épület. Télen a fűtés költsége fog csökkenni, a fűtési időszakon kívül pedig a dolgozók és a gyerekek kellemesebb közérzetét is lehet biztosítani a felújításnak köszönhetően. Hasonló korszerűsítésen esett át a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Csongrádi Tagintézménye is. Két óvoda, a Bokrosi Napsugár Óvoda és a Bökényi Napraforgó Óvoda is komfortosabbá vált. Ez utóbbi a város második legnagyobb létszámú óvodája, de mindkettő egy-egy egész városrészt lát el. A beruházás során ezek az épületek is teljes utólagos külső hőszigetelést kaptak, kicserélték az elavult nyílászárókat, valamint akadálymentes mosdókat alakítottak ki bennük.