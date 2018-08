Négy testvérváros képviselői Csongrádon

A Művelődési Központ dísztermében fogadta Bedő Tamás polgármester és a csongrádiképviselő testület tagjai a város testvértelepülésének delegációját. A vendégek az eddigi évekhez hasonlóan a Borfesztiválba is belekóstoltak.A polgármester kiemelte, nagyon fontosak számukra a meglévő és működő testvérvárosi együttműködések. Ezek a kapcsolatok nem csak a hivatalos szinten, de az emberek közötti is évek óta gyarapodnak. – A következő években azon fogunk dolgozni, hogy ezek a kapcsolatok még mélyebbek, még tartalmasabbak legyenek. Valljuk, hogy a vezetőkszintjén is fontos a kapcsolattartás, de még fontosabb, hogy a testvértelepülések lakói is jó viszonyt ápoljanak egymással. Meggyőződésem, hogy vendégeink vagytok, hanem itthon vagytok nálunk otthon. – címezte mondanivalóját a küldötteknek Csongrád polgármestere.A város vendégei az ott töltött pár nap alatt megismerkedhettek Csongrád szépségeivel, aminek része volt egy tiszai sétahajózás is.