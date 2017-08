Nem fogja a város megoldani azt, ami magánügy: marad a kerítés a csongrádi társasháznál

Kiderült, hogy mindkét esetben egy ott élő nő, Ghersin Erzsébet érdeklődése nyomán igyekeztek utánajárni a dolgoknak. Mert a nő szerint nincs az rendben, hogy az udvar hátsó részén egy kőkerítés áll, ez elzárja a menekülés útját például tűz esetén, mondta. Illetve amiatt is aggódik, hogy egy nyíláson át leeshetnek a gyerekek a pincébe.

A lakók többségében nincsenek ilyesféle aggodalmak, mint amilyenek a panaszosban megfogalmazódtak, mondta Mayer János (jobbra) és Aradi Gábor. Fotó: Králik Emese

– Ebben a házban élek 1961 óta, mindent tudok róla – jelentette ki a csongrádi Aradi Gábor. – A kerítést valamikor a 80-as évek elején húzták fel. Az udvart, bár a föld minősége nem a legjobb, de magunk gondozzuk, szépítjük, virágosítjuk. A fákat is mi ültettük, nemrég váltunk meg egy fenyőtől, mert túl sűrűn álltak.Abban a Fő utcai társasházban él, amelyről a közelmúltban kétszer is szó esett a képviselő-testületi ülésen, ezért már a saját szemünkkel is látni szerettük volna, mi a helyzet. Pár hónapja Murányi László képviselő kérdezte meg: mi lehet az a pince, ami az épület alatt van. A napokban pedig egy másik képviselő, Havasi Jánosné azt: miért nincs az udvarról egy hátsó kijárat, nem veszélyes-e mindez a lakókra nézve.Az interpellációk nyomán elsősorban azzal a tapasztalattal gazdagodhattak a városatyák, hogy magánterületen, mint ennek a társasháznak az udvara, nem sok tennivalója akad az önkormányzatnak. Ha zavarja őket a hidegháborús évekből megmaradt légópince szellőzője, arra a tulajdonosoknak kell rácsot szerelni.

A közös képviselő, Mayer János úgy fogalmazott: a ház működése egyébként minden szabálynak megfelel. Hátsó bejáratot létesíteni semmi esély, mert a szomszédos udvarokra nincs még csak szolgalmi joga sem a közösségnek. – De a biztonság kedvéért kérek erről egy hivatalos álláspontot a katasztrófavédőktől, hogy megnyugodjanak a kedélyek – mondta.