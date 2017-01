Nevelőanyja hipót öntött a fejére, de jóra fordult a sorsa

Évekig nem mondta el

Azóta is orvoshoz járnak

– Már évekkel ezelőtt próbáltam mindenkitől segítséget kérni, mert éreztem, nagy baj van a kislánnyal, meg van félemlítve – mondta lapunknak a nagymama. Polyókáné Juhász Katalin elmesélte, ötéves volt az unokája, amikor elváltak a szülei. Az anyja el is költözött az ország másik végébe. A kislány nagy szegénységben, de boldogságban élt hétéves koráig a nagymamájával és a dédnagymamájával, akik nevelték és szerették. A nagymama elmondása szerint az apa már akkor sem törődött, és most sem törődik a lányával.A gondok akkor kezdődtek a kislány és a nagymama elmondása szerint, amikor az apa összeköltözött a mostohaanyával, aki két gyermeket vitt magával a kapcsolatba. A kislány ekkor hétéves volt, és egy Felgyőhöz közeli tanyaközpontban laktak. A kislány sokáig nem mondta el senkinek, miért van mindig tele kék-zöld foltokkal, karmolásokkal, így a hatóságok is tehetetlenek voltak. 2014-ben aztán megtört a jég. Az akkor 11 éves lány elmesélte, hogyan szidalmazta és bántalmazta a nevelőanyja. Elmondta, teljes erőből orrba rúgta, és eltört az orra, két törölköző lett tiszta vér. A rendőrség büntetőeljárást indított a nő ellen, a kislányt pedig a nagymamájánál helyezték el Csongrádon (2014. október 16.: Eltörte a kislánya orrát a nevelőanya ).A büntetőbíró Szegeden hallgatta meg a kislányt, a Csongrádi Járásbíróság pedig több tanút is meghallgatott, és igazságügyi orvosszakértő is vizsgálódott az ügyben.– A védőnő tanúvallomásában elmondta a bíróságon, hogy többször hipóval öntötték le a kislány fejét a tetű ellen, ami miatt csomókban hullott a haja, és olyan volt a fejbőre, mint egy bogár kitinpáncélja – mondta a nagymama. Elmesélte, amikor visszakerült hozzájuk a kislány, sokáig nem tudta megmosni a haját a lavórban (a rendkívül szerény körülmények között élő családnak nincs fürdőszobája – a szerk.), mert a gyerek félt, kézzel-lábbal tiltakozott ez ellen. A kislány elmondta a büntetőbírónak a meghallgatásán, úgy érezte, kétszer hajmosás közben akarta a lavórba fojtani a nevelőanyja, aki a nyakánál fogva is felemelte és a falhoz nyomta, és olyan is előfordult, hogy kirúgta alóla a széket, amikor evett. Olyan is volt, hogy a nevelőanya a nagyobbik gyermekét uszította rá a kislányra.

Helybenhagyott ítélet

– Mindent megteszek az unokámért, amit csak lehet, mert nagyon megviselte a terror. Azóta is orvoshoz hordom, etetem, ruházom, mert hála istennek, nő, mint a gomba – mondta a nagymama. Elmondása szerint magának csak egy pár papucsot vett két év alatt, a lánynak vásárol ruhát, cipőt, mert kinőtt ruhákban és olyan tornacipőben járatták például télen, ami kicsi volt a lábára, és megnyomorította az ujjait.Tavaly júniusban első fokon bűnösnek találta kiskorú veszélyeztetése és testi sértés bűntette miatt a nevelőanyát a Csongrádi Járásbíróság, amely két év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a felgyői nőt, egyben elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét. A vádlott és védője fellebbezést jelentett be az elsőfokú ítélet ellen, elsődlegesen felmentés, másodlagosan pedig a büntetés enyhítése érdekében.A Szegedi Törvényszék Kovalcsik Éva vezette tanácsa tegnap másodfokon helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, amit a testi sértés vonatkozásában – mivel megállapítása szerint hiányos volt a törvényi hivatkozás – kiegészített, illetve a vádlott pártfogó felügyeletét három évre rendelte el.Csak a vádlott és védője vett részt a másodfokú bírósági tárgyaláson, ami után szerettük volna megkérdezni az ügyről a felgyői nevelőanyát, de sem ő, sem pedig ügyvédje nem kívánt nyilatkozni lapunknak.