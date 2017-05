Nyomasztó légkörre panaszkodnak a katolikus iskolában

Köszöni, de nem



Tarjányiné Csatári Márta igazgatónőt kértük, adjon interjút. Azt mondta, az egyházmegye engedélye nélkül nem nyilatkozhat. „Az engedély megadása jelenleg nem aktuális" – írta az egyházmegye. Megkérdeztük, tényleg lejár-e az igazgatónő megbízása, és milyen formában választanak új vezetőt, írnak-e ki pályázatot, vagy megbíznak valakit. Ezt a feleletet kaptuk: „Köszönjük az érdeklődést, ám a feltett kérdésekre a fenntartó nem kíván válaszolni".

Kilenc hetedikes

Munkaügyi pert nyert

Ez már az ítélet

A szülők is tudják

99 év. Ennyi időre adta át 2011 júniusában a Kossuth Lajos Általános Iskola fenntartói jogát Csongrád képviselő-testülete az egyházmegyének. Az intézmény szeptembertől már a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola nevet viselte. Az átadáskor a város legjobb alapfokú oktatási intézményének tartották, minden évfolyamon két osztályban tanultak, húsz fölötti létszámokkal, 350-nél több diákkal.Az iskoláskorú gyermekekről régóta azt írjuk, hogy egyre kevesebben vannak, ez a csongrádi intézményre is igaz volt addig is. Azóta még inkább.Mostanra 150 alá csökkent a létszám, évfolyamonként csak egy osztály tanul. Legutóbb a 40 negyedikesből az 5.-be lépve 11 maradt: egy teljes osztály ment el, zömük a Batsányi-gimnáziumba, a többiek más iskolákba. A 6.-ban 19, a 7.-ben 9, a 8.-ban pedig 20 az osztálylétszám. Az elsősök 15-en vannak.A cikkhez több mint tíz, az iskolára valamilyen szempontból rálátó emberrel beszéltünk. Azt mondták: az igazgatónő vezetési stílusa, a légkör lehet a legfőbb oka ennek a fogyásnak. Ez akár túlzó általánosítás is lehet. Ott, ahol főnök van, nem minden döntés tetszik a beosztottaknak. Pedagógusokkal pedig – a gyereklétszám csökkenése nyomán – másutt is előfordul, hogy elveszítik állásukat. Az már nem olyan gyakori, hogy utóbb munkaügyi bírósághoz fordulva megnyerik a pert volt munkáltatójukkal szemben. Ez történt a katolikus iskola tanítónőjével, Kis Anikóval, akit 2015-ben arra hivatkozva küldtek el, hogy nem akarta elfogadni módosított munkaszerződését, és ezzel kárt okozott az iskolának (2017. január 30.: Hite adott erőt az elbocsátott tanítónőnek).A bíróság megállapította, az elbocsátás indoka nem volt alapos. Anikó arról beszélt lapunknak, nyilvánvaló volt, hogy szakmai kérdésekben eltérően gondolkodnak az igazgatónővel, elbocsátása mégis váratlanul érte. Borisné László Erzsébet matematika–technika szakos tanárnő a szünetben egymást ugrókötéllel csapkodó gyerekektől elvette az eszközt, és közben egy reflexszerű mozdulattal hozzáért a mögötte álló diákhoz. Bántalmazás lett a vád. Az érintett gyerek családja és a tanítványok is a tanárnő mellett álltak, az igazgatónő mégis feljelentette őt.Rendőrök jöttek érte, rabosították (2017. március 1.: 38 év után küldték el a tanárnőt – jogtalanul). A büntetőperben a vádat képviselő ügyész is felmentő ítéletet kért. A bíróság felmentette a tanárnőt, a munkaügyi bíróság pedig megállapította, jogtalan volt az elbocsátása. Mindkét pedagógus hívő, nem akartak rosszat mondani az intézményre. Azt viszont határozottan állították, nyomasztóan hatott rájuk főnökük stílusa, és ezt a légkört a gyerekek is érezték. Másoktól tudjuk, számon kérte kollégáin az intézményvezető, ha az utcán olyan emberrel álltak szóba, akivel ő haragban van.Ez a történet egyik fele. A kezdetektől kíváncsiak voltunk a másik oldalra is, arra azonban nem volt mód, hogy megismerjük Tarjányiné Csatári Márta igazgatónő szempontjait.Úgy tudjuk, szeptembertől 24 – más forrásaink szerint 22 – elsőse lesz az intézménynek, ennyien iratkoztak be. Ezt Csongrádon azzal magyarázzák, hogy az iskoláskorú gyerekek szülei is tudják: az igazgatónő öt évre szóló, határozott idejű megbízatása augusztus 31-ével lejár, és mást akar a helyére a püspökség. A városban Kőrösi Tibort emlegetik lehetséges utódként. Ő volt a város polgármestere, amikor az intézményből katolikus iskola lett.Kőrösi lapunknak azt mondta, ezt ő is hallotta, megerősíteni, cáfolni nem tudja. Neki most a legfőbb feladata, hogy leérettségiztesse az osztályát a gimnáziumban. – Nem kerestek meg ezzel a feladattal – ezt már Cseri Gábortól, a város alpolgármesterétől, korábbi iskolaigazgatótól hallottuk, akit szintén hírbe hoztak a katolikus iskola igazgatói székével.