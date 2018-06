Olasz bort is adnak el Dankó Pista nevével - Készíthető-e 400 forintos ital csak magyar szőlőből?

Fotó egy Tesco Áruház polcáról. Ami a kis pincészet szerint leleplező bizonyíték, arról a gyártó azt mondja, természetes. Fotó: Facebook

„...A nemzet édesvöröse nagy valószínűséggel nemigen látott magyar szőlőt" – állapította meg nemrég a Facebookon a hosszúhetényi Szabó Pince. A bejegyzés szerint a Tesco Áruházban 399 forintért kínált Dankó vörösborok között az egyiken a hátcímke „véletlenül félrement". „A Nébih-azonosítójuk nem ugyanaz, a töltési dátum se stimmel, a nevesített olaszon nem szerepel a magyar termék felirat se, mégis nehéz elhessegetni a gondolatot, hogyan is kerülhetett ebbe a szériába pont ez a szövegezés." A bejegyző érzi, nem elegáns más pince boraival foglalkozni, de ez mégis olyan jelenség, amely mellett nehéz elmenni. Számol: „nálunk, még az Alföldön is legalább 80–120 forint a kék szőlő kilójának alsó határa, azaz hozzávetőlegesen 200 forint egy liter bor". Ha ehhez hozzáadják az édesítő mustsűrítményt, és palackozzák, csomagolják, biztosan többe kerül, mint 400 forint, „...de az őszinte címkézés rögtön más megvilágításba helyezi a pénzügyeket."Ezalatt nyilván azt érti, hogy a fotó bal oldalán látható címke, amely „sajátos eljárással készült, gyümölcsillatú, édes" vörösbort hirdet, olaszországi származással, a kulcsa az olcsóságnak. Feltételezi, nem véletlen a címkecsere, a Dankó-bor valójában olasz „anyag", magyar szőlő nélkül.Hozzáteszi, ő is kap az e-mail-címére olyan leveleket, amelyben olasz, spanyol, dél-francia borokat kínálnak neki, literjét 30-40 eurócentért, ha legalább egy tartálykocsira való mennyiséget rendel. A nem éppen magas minőségű, de a törvénynek még megfelelő olasz bor behozatala – tartálykocsiszámra – évek óta téma a borászszakmában.Pusztai Csaba, a Csongrádi Hegyközség elnöke azt mondja, Csongrádon sem lehet kihozni egy palack bort helyi szőlőből 400 forintért. Ha pedig ez már a bolti ár – tehát a nagykereskedő már rátette a hasznát –, még inkább csodaszámba megy. A szakmabeliek persze tudni vélik, hogyan lehetséges ez. Az Olaszországból behozott, 7-8 százalékos alkoholtartalmú, az erősebb sörökkel egy szinten lévő italhoz 12-13 százalékos helyit kevernek, így 9-10 százalékos italt kapnak. Ugyanez nem működik Csehországban, Szlovákiában vagy Ausztriában. Nálunk viszont az elsősorban árérzékeny magyar vásárlói rétegnek adható el.A szegedi születésű cigánymuzsikus és nótaszerző nevét viselő édes bor is népszerű ebben a körben. „Viszi a prímet idehaza, és pont azt a nótát húzza, amire az embereknek igénye van..." – állapítja meg a fönt idézett Facebook-bejegyzés.Az édes vörösbort a Weinhaus Kft. készíti. A cég az 1968 óta működő Kiskőrösi Állami Gazdaság üzemének privatizációja révén jött létre. 2001-ben lett új tulajdonosa, vezetése. Készít egészen olcsó, de komolyabb borokat is. Ez Magyarország egyik legnagyobb borászati üzeme, italai ott vannak a Tesco, az Interspar, az Auchan, a Lidl és a Metro polcain. Szállít külföldre is. Évente mintegy 10 millió palack bort értékesít. – Természetesen használunk a Dankó édes vörösbor készítéséhez magyar szőlőt – reagált kérdésünkre és a mellé elküldött képre Rusznák Zoltán ügyvezető. Elmagyarázta, szó sincs „félrement" címkéről. – A képen két különböző bor látható a Dankó márkanév alatt. Ez a címkék tartalmából is kiderül, hiszen maximálisan betartjuk a bortörvény és valamennyi vonatkozó jogszabály előírásait. A Vino Rosso Puglia IGP olasz bor, ezen a feltüntetett származási hely is Olaszország. A Duna–Tisza közi cuvée pedig teljes egészében magyar szőlőből készült, ezért szerepel rajta a „magyar termék" felirat. Az édesítésre használt mustsűrítményt is teljes egészében magyar szőlőből készítjük.Az ügyvezető azt mondja, a Dankó tényleg az egyik legnépszerűbb boruk, de üzleti titok, hogy mennyit adnak el belőle.