Összerakták a csongrádi fahidat - azért késve, mert felújították a szerkezetét

A pontonhíd műemléki védelem alatt áll, bekerült a települési értéktárba is. Még 1896-ban kérték a nagyréti emberek a város vezetését, építsenek egy fahidat, hogy könnyebb legyen megközelíteni a várost. Pénzhiányra hivatkozva elutasították a kérésüket. A rétiek azonban összefogtak, és megvásárolták a lebontott esztergomi fahidat, amit 1896. augusztus 30-án állítottak fel, a mai hídtól mintegy 50 méterre. Dupla olyan széles volt, mint a jelenlegi fahíd, hogy a jól megrakott szénásszekerek elférjenek rajta. A hidat 1919-ben és 1944-ben is felrobbantották. A második újjáépítéskor vált egy nyomvonalúvá. A faszerkezetet 1956-ban cserélték vasra, de az emberek továbbra is fahídnak nevezték és nevezik a mai napig is.



A 18 pontonelemből 2004-ben hetet újra cseréltek, a padozatát pedig 2007-ben újították fel. A téli időszakban szétszedik, tavaszra pedig ismét összeállítják a pontonhidat. Egyirányú forgalmát lámpa irányítja. Továbbra is csak maximum 7,5 tonnás járművek használhatják. A megengedett sebesség pedig 5 kilométer/óra.