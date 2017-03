Öt évig csak a tettes tudott a gyilkosságról - fotók, videó

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint egy most 27 éves férfi ölt meg egy akkor 52 éves férfit Csongrádon 2012-ben. A férfi eltűnését senki sem jelentette be, így a rendőség néhány héttel ezelőttig nem is tudott róla.

Ekkor jutott a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság olyan adatok birtokába, mely szerint az 52 éves férfit megölték. A nyomozók keresni kezdték a sértettet, holttestét március 27-én egy csongrádi ház udvarán találták meg.

A nyomozók emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki egy 27 éves férfit, aki jelenleg más ügyben jogerős szabadságvesztés büntetését tölti. A terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte.

Nagy erőkkel kutat a rendőrség egy csongrádi kertben

Rengeteg rendőr jelent meg az egyik csongrádi utcában tfőn reggel Olvasóink szerint 9 óra óta kutatnak valami után egy kertben. A helyszínen azt láttuk, hogy egy kis markolóval is dolgoznak, a kertben pedig sok fekete fólia van. A helyiek azonnal arra gondoltak, hogy holttestet keresnek. Megkérdeztü a rendőrséget, egyelőre arról számoltak be: az intézkedés zajlik. Későbbre ígértek tájékoztatást.

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség hétfőn kora délelőtt egy csongrádi ingatlanhoz. A Petneházy utca egyik udvarán egy munkagéppel dolgoztak, több helyen kutattak a kertben. Lapunk úgy tudja, az ingatlan egyik tulajdonosa börtönbüntetését tölti rablás miatt. Az utcabeliek szerint egy egyszerűen, szerény körülmények között élő huszonéves férfiról van szó, akinek akkor siklott ki az élete, amikor a szülei elhunytak.Az utcában lakók azt mondták lapunknak, szerintük a rendőrök holttestet kerestek a helyszínen. A férfi testvérét, fehér overallos helyszínelőket, majd egy szemtanú szerint tűzoltókat is láttak az udvaron. A kutatás késő estig tartott.Érdeklődésünkre a rendőrség annyit közölt: zajlik az intézkedés, tájékoztatást keddre ígértek. Más forrásból megtudtuk, valóban emberi maradványok után kutattak, mégpedig olyan valakinek a holttestét keresték, akit korábban eltűntként tartottak nyilván. A gyanúsított pedig börtönben van. Információink szerint a rendőrök jó nyomon jártak, és valóban holttest volt elrejtve a kertben. Cikkünket frissítjük, amint a rendőrség információkat közöl a történtekről.