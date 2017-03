Pár éve egy kis tavat ásott a kertben Zoltán - újabb részletek a csongrádi gyilkosságról

Nyomoznak. A rendőrök tegnap is a helyszínen voltak. Fotó: Török János

– El voltunk képedve, mi történt. Zoli anyjának több élettársa volt. Amikor a rendőrök ásni kezdtek a kertben, az első gondolatom az volt: biztos azok közül keresik valamelyiket – hallottuk egy csongrádi idős asszony véleményét. Arról, hogy a Petneházy utca egyik kertjében hétfőn egy holttestet találtak, itt találják cikkünket , amelyben folyamatosan követtük az eseményeket.

Mihály Lajos azt mondja: sejti, kitől származhat a gyilkosságról szóló információ. Fotó: Török János

Azóta kiderült, hogy az elhunytat 2012-ben ölték meg, egy akkor 52 éves férfiról van szó. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya tegnap reggel azt közölte: gyanúsítottként hallgattak ki egy 27 éves férfit, aki jelenleg más ügyben jogerős szabadságvesztését tölti, a bűncselekmény elkövetését beismerte. A ház tulajdonosáról, P. Zoltánról van szó. Az áldozat az édesanya élettársa volt. Állítólag a nő halála után az idősebb férfi azt szerette volna, ha egykori párjának fia kiköltözik a házból. P. Zoltán nem akart távozni, ebből komoly konfliktus alakult ki köztük.P. Zoltán három éve késsel próbált kirabolni egy helyi üzletet, emiatt került börtönbe. – Akkor kezdett lecsúszni, amikor az édesanyja öngyilkos lett. A házon nagy hitel van, Zoli nem bírta fizetni a részleteket. Pár éve egy kis tavat ásott a kertben. Kérdeztük is: minek az neked? Most már arra gondolunk, hogy oda temette a halottat – emlékezett vissza a nyugdíjas nő. – Az iskolában, a munkahelyen is volt vele gond, kicsit „szalajtós" volt – jellemezte a férfit egy szomszéd. A környéken élők azt mondták: sosem gondolták volna, hogy megöl valakit.

Igaz, hogy az utóbbi években, ha ivott, „zsályázott" – ez egy kábítószerféle –, agresszívvé vált, de ha nem volt szer hatása alatt, csendesen viselkedett. A ház, mióta a tulajdonosa börtönben van, üresen áll, sok mindent elloptak onnan. Az egy sarokkal odébb élő Mihály Lajos titokzatosan annyit mondott, hogy ő sejti, némi kedvezmény reményében ki dobta fel a börtönben a gyanúsítottat.