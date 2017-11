Pár napra elutaztak, mire visszajöttek, villanyoszlopot állítottak Murányiék bejárójára

Harminc napjuk van



Murányiéknak harminc napjuk van arra, hogy fellebbezzenek. Erre a Budapesti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon van lehetőségük. – Fellebbezni fogok. Nem hagyom, hogy hülyének nézzenek – mondta a képviselő.

Nem fér be a traktor

Fotó: Török János

– Tavaly nyáron elmentünk itthonról több napra. Amikor hazaértünk, itt állt a betonoszlop a nagykapu előtti bejárón. Nem akartunk hinni a szemünknek – avat be a különös történetbe Murányi László.Mint kiderült, az EDF DÉMÁSZ a kábeltévé-szolgáltató kezdeményezésére lecserélte a Dob utca 10. előtt álló régi fa villanykarót betonra.A régi karóról nincs képe, de Murányi László állítja: azt azért viselte el, mert bár annak idején azt is a kocsibejáróra tették, közelebb volt a széléhez. Szűken befért mellette a tüzelőt szállító traktor. Ezt a kaput olyankor nyitották, amikor fát hoztak. – A régi karó hússzor húsz centis átmérőjű volt. Látszik, hol állt, mert ahhoz kanyarították az úttest szegélykövezését. A betonoszlop vastagabb, és szélesebb alapja is van. Így már nem fért be a pótkocsis traktor. Az utcáról kellett behordani talicskával a 120 mázsa tüzelőt.Murányi László régi önkormányzati képviselő, jó néhány választója érdekében eljárt már. A saját ügyével egyelőre nem boldogul. – Levelet írtam a szolgáltatónak, de választ nem kaptam. Egy hónap múlva megint írtam, semmi reakció. A harmadik levelemre már kaptam rövid választ: keressek az ügyben telefonon egy projektmenedzsert. Két egymást követő napon hívtam is. Nem tudtam beszélni vele. Ezt, hogy nem sikerült, megírtam nekik levélben.

Sekély e kéj

Jó papírok

Erre már érdemi választ kapott. A szolgáltató értesítéséből az derül ki, hogy az EDF DÉMÁSZ szerint az oszlop jó helyen áll: „a műszaki lehetőségek figyelembe vétele mellett" helyezték el. Ha Murányi László mégis szeretné áthelyeztetni, „a vonatkozó jogszabályokban meghatározott engedélyek megléte, valamint a kérelmező teljes költségátvállalása mellett" van erre lehetőség. Ha ezt tényleg akarja, „kérjük szíveskedjen a társaságunknak dokumentált formában jelezni", ez esetben „részletes műszaki, gazdasági ajánlatot" kap a cégtől. A csongrádi háztulajdonosnak végül telefonon is sikerült beszélnie az illetékessel, akitől megtudta: egymillió forintnál többe kerülne neki ez a munka. Arról is korrekt módon tájékoztatták, hogy ha ez nem felel meg neki, milyen fogyasztóvédelmi szervezetekhez, hatóságokhoz fordulhat. Fordult is. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya elkérte tőle az addigi ügyintézés teljes dokumentációját. Aztán nem sokkal később arról kapott értesítést, hogy ügyét továbbították az energiahivatalhoz, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-t pedig 200 ezer forint bírsággal sújtották, mivel sokáig nem válaszolt Murányi László leveleire. – Sekély e kéj, mert ettől az oszlop még a helyén maradt. És egyelőre, úgy fest, ott is lesz – összegez szomorúan a képviselő.Ugyanis ezután érdeklődő levelet írt az energiahivatalnak, de onnan se kapott választ. Írt még egyszer, végül telefonált, akkor megkeresték a leveleit, türelmet kértek. A minap megérkezett a határozat. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya úgy döntött, elutasítja Murányiék panaszát. Elfogadta a szolgáltató – most már NKM Áramhálózati Kft. – állítását, hogy a régi karó cseréjét „ugyanazon a helyen hajtotta végre", ezt a becsatolt leírással és a helyszínrajzzal igazolta.