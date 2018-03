Pénz híján marad a sár a faluban

Önerőből lehetetlen aszfaltozni, a pályázatokra választ sem kapnak. Valódi patthelyzet Csanyteleken. Olvasói fotó

Arról, hogy a falu területén sok a sáros utca, lapunk többször írt. Saját költségvetésből nem bírnak ekkora feladattal, derült ki akkoriban. Úgy tűnik, az elmúlt években nem változott a helyzet. Ráadásul mióta az önkormányzatoknak a feladatfinanszírozás elve szerint kell működniük, takarékoskodni vagy pénzeket átcsoportosítani sem tudnak.Persze ez is csak elmélet, hiszen itt sokkal nagyobb összegről van szó. Forgó Henrik polgármester szerint százmilliókba kerülne, ha pormentessé akarnák tenni a teljes községet. Ezt önerőből nem lehet megcsinálni.– Csanyteleken a 47 kilométernyi úthálózatból 27 kilométer földút. A József Attila és a Nefelejcs utcára négyszer adtunk be pályázatot, négyszer nem nyert. Két évvel ezelőtt, az ötödszöri beadás előtt újra kellett terveztetnünk az egészet, mert már nem lehetett hosszabbítani az építési engedélyt. Ma elmondhatjuk, közel 10 millióba került a két utca, plusz a Nagy Imre út anélkül, hogy egy méter aszfalt került volna rá. A Vidékfejlesztési Pályázatot pedig még mindig nem bírálták el. Természetesen ígéret és remény még van – ez utóbbi hal meg utoljára. Tudok arról is, hogy nemrég az Arany János utcába ismét nem tudott bemenni a mentő. A falubeliek joggal türelmetlenek, igazuk van, a tavaszi–őszi esős időszak szinte túlélőtábort jelent a földutak mellett lakóknak – foglalta össze.