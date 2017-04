Rendőrök tartanak KRESZ-órákat a csongrádi iskolákban - mi is tanultunk újat

– Ha a térségben baleset történik, a kollégáimat vagy engem hívnak ki – beszélt a munkájáról kedden a csongrádi piroskavárosi általános iskolában Májer Bence baleseti helyszínelő. – Néha csúnya dolgokat látunk, azt szeretnénk elérni, hogy minél kevesebb ilyen eset történjen.



Rendhagyó oktatássorozatba fogtak a Csongrádi Rendőrkapitányságon. A város minden általános iskolájában, minden egyes osztályban tartanak baleset-megelőzési órát. Ezt egy olyan településen, mint Csongrád, ahol óvodáskortól kezdve fő közlekedési eszköz a kerékpár, nem szabad félvállról venni. Azt kell legfőképpen megértetni a gyerekekkel, magyarázta Veres Zoltán alezredes, hogy nem a rendőr kedvéért kell szabályosnak lenni. – Hanem azért, hogy ne sérüljenek meg, mert ez az ő érdekük – érvelt. Szóba került például az autósok által legszívesebben elkerült Zsinór utcai kereszteződés, ahol a bringás már csak akkor látszik, ha az autó orra a kerékpárúton van.



A hetedikesek szerencsére teljesen képben voltak. Kiderült, hogy az egész osztály kerékpárral jár iskolába, szinte mindenki önállóan, kíséret nélkül közlekedik a városban. A rendhagyó tanítási órával a felnőttek is jól jártak. Lapunk munkatársát – pedig megszállott kerékpáros – néhány apróságban simán leiskolázták. Tudták például, hogy az új szabályok szerint már akár a testünkön is viselhetjük a lámpát, nem muszáj azt a bringára rögzíteni. A lényeg, hogy az utat világítsa meg, és 150 méterről látható legyen.



Bevalljuk: eddig azt sem tudtuk, hogy ott, ahol belátható távolságon belül nincs zebra, a legközelebbi kereszteződésnél szabad csak átgyalogolni a túloldalra. A rendőr kérdéseire Urbaniczki Balázs mindig tudta a hibátlan választ. – Édesapám kamionos, én is nagyon komolyan készülök a kismotorvizsgára, rengeteg videót néztem a szabályokkal kapcsolatban – árulta el. Hasonlóan képben van az osztálytársa, Gácsi Tamás. – Már kiskoromtól kérdezgettem a szüleimet, mi mit jelent, mire kell figyelni, igyekeztem mindent megjegyezni – hallottuk.