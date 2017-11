Ritka kórban szenved a csongrádi nő - Marika életét tönkretette hormonbetegsége

Vénásan kell kalciumot kapnia naponta, az asszony vénái már teljesen tönkrementek. Fotó: Králik Emese

– Kilenc éve volt egy pajzsmirigyműtétem, és alig egy nappal később éreztem, hogy valami nincs rendben – kezdte történetét a csongrádi Vajda Imréné Marika. – Zsibbadt az arcom, a végtagjaim, a nyelvem, majd úgynevezett tetániás görcs jelentkezett nálam. Kiderült, hogy megsérült a mellékpajzsmirigy, emiatt a kalcium felszívódását elősegítő parath hormon szinte eltűnt a szervezetemből.– Ez egy nagyon ritka betegség – mondta Marika. – Azóta naponta vénásan kell kalciumot kapnom, emiatt viszont a vénáim teljesen tönkrementek. Azért, hogy könnyebb legyen bejuttatni, centrális vénaportot ültettek a mellkasomba. Fulladni kezdtem, közel 3 deciliter vért csapoltak le a mellkasból. Szörnyű fájdalmakat éltem meg. A port egy év után begyulladt, ki kellett venni. Beültettek nekem egy centrális kanült, ez is begyulladt, el kellett távolítani, a katéter beültetése pedig nem sikerült – folytatta a kálváriáját.

Egy Európában eddig nem használt hormonkészítmény segíthetne rajta, ennek a beszerzése – és nem csak azért, mert havonta 2,4 millió forintjába kerülne az egészségbiztosításnak – szinte lehetetlen. Ahhoz ugyanis, hogy hivatalos papírt állítsanak ki arról, nincs más lehetőség, mérni kellene egy rendkívül alacsony kalciumszintet. – Viszont ehhez ki kellene hagynom legalább egynapi injekciót. De akkor görcsrohamom lenne. Ki tudja, mire levennék a vért, milyen állapotban lennék, egyáltalán vissza tudnának-e hozni? – hallottuk tőle.

Marika azt mondja, az állapota miatt gyakran annyira elkeseredik, hogy már úgy érzi, nem is érdemes tovább folytatni a küzdelmet. Lassan már nincs hová szúrni a fecskendőt a testébe – anélkül viszont olyan görcsrohamai lennének, amibe akár bele is halhatna.A gyógyszerek, tűk, fecskendők, kötszerek havi 30-40 ezer forintjába kerülnek, és bár dolgozik, emiatt anyagi nehézségei vannak – így viszont a mentális állapota is romlik. A helyzetére egy orvos hívta fel a figyelmünket, de ő névvel nyilatkozni nem szeretett volna. Ahogy Marika háziorvosa sem, de írásban megerősítette: naponta 7 ampulla kalciumot ad be a páciensének, akinek annyira elhasználódtak a vénái, hogy egyre nehezebb a dolga. Marika pedig teljesen tanácstalan. Már csak abban bízik, valaki hall a történetéről, és végre segítséget kap valahonnan.