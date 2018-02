Saját magát akadályozza az állam Csongrádon: Sándorék 4 éve próbálják megvenni az adóssággal terhelt házat

Jó felé dől a kémény

A szomszéd portán álló házról van szó. A tartozás az állam szerint is nagyobb rajta, mint amennyit ér.

Fotó: Török János

– Azt hittem, ezt könnyen meg tudjuk oldani, de most már nagyon sok keserűséget nyeltem – mondja a csongrádi Sándor Mihályné. A Sugár utca 34. alatt lakik a háromgenerációs család. A szomszédos telken eredetileg két família osztozott. Az utca felőli részen álló házikót és a hozzá tartozó kertet, miután az idős tulajdonosok meghaltak, megvették Sándorék. A belső részt, amelyhez egy „nyél" – az utcafrontra vezető vékony bejáró – vezet, 2014 óta szeretnék.Közepes méretű, téglaépítésű ház és kicsi melléképület áll rajta. Előbbi a hetvenes években épült, de ahogy kívülről megállapítható, nincs jó állapotban, kéménye úgy görbül, mint a mesefilmek viskóié, szerencsére a tetőgerinc felé. – Ez a Sugár utca 32/A számú ház. Ketten laktak benne, anya és fia. Mindketten beköltöztek az Aranysziget Otthonba, a néni 2001. január 27-én halt meg ott, a fia 2013. november 11-én. Ezután került szóba, hogy megvennénk azt is, mert arra építeni is lehetne. Utánajártam a tulajdoni viszonyoknak, érdeklődtem a közjegyzőnél, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél – mondta el Sándor Mihályné.Megtudta, hogy az egykori egész telek, amelyet 64/64-edként tart számon a földhivatal, 46/64-ed részben a korábbi adásvétel révén az övék. 9/64-ed rész a néni nevén szerepel, vagyis 2001-es halála óta nem volt az idős asszony ügyében hagyatéki eljárás. Örököse a fiú lett volna, aki saját jogán szintén tulajdonos volt, 9/64-ed arányban. Az viszont már az államra szállt.

Ki vegye le?

A terhet fizetnék

Sándorék a saját portájukon rendet tartanak - az államét pedig megvennék, ha végre eladná.

Fotó: Török János

A házon van mintegy 780 ezer forintnyi tartozás. Ez a pénz az idősotthonnak fizetendő gondozási díj, amit a néni és a fia nem tudott teljesíteni. A jelzálogjogot a megyei önkormányzat nevén jegyezték be, mert akkor a megye volt az Aranysziget Otthon fenntartója. Ma már az állam. Sándor Mihályné megbízására egy ügyvéd szándéknyilatkozattal együttes vételi ajánlatot küldött az állami vagyont kezelő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-nek 2014. november 19-én. Erre 2015. február 26-án érkezett válasz. Ebben azt olvashatjuk, az eladáshoz „a jelzálogjog jogosultjának hozzájárulása szükséges", és az állam csak a fiú ügyében tud eljárni, a néni ügyében „póthagyatéki eljárást" kellene tartani. Sándorék vártak arra, hogy ez megtörténjen, és az otthon levegye a jelzálogjogot, hogy eladhatóvá váljon az ingatlan. Ahogy a család érdeklődött, az derült ki, hogy a vételi ajánlat ellenére sem történt az ügyben semmi. Az állami otthonokat felügyelő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az MNV Zrt. között pattog a labda.Egy újabb kérelem nyomán a vagyonkezelő 2016 decemberében azt is leírta, hogy „a jogerős hagyatékátadó végzés szerint a hagyaték egészét a teljes hagyaték értékét meghaladó hitelezői igény terheli". Magyarán az állam tisztában van azzal, hogy az a nyeles porta kevesebbet ér, mint amennyi tartozás terheli. Sándorék ezek után fölajánlották, hogy pontosan annyit fizetnének, amennyi a teher, hogy az állam is, ők is a pénzüknél legyenek. Ez sem segített.

Irgum-burgum!

– A történethez tartozik, hogy a fiú, amikor már ő is bent élt az otthonban, szívességből kiadta a házat egy csapatnak. Ők alaposan lelakták, majd elmentek. Villany, gáz már nem volt benn, víz azonban még igen. A vízmű ezért egy idő után hozzánk dobta be a számlaleveleket. Tavaly májusban pedig felszólító levelet kaptunk a csongrádi jegyzőtől: 150 ezres bírságot helyezett kilátásba, ha nem tesszük rendbe a 32/A kapubejárója előtti területet, mert gazos. Úgy elkeseredtem, hogy még aznap éjjel válaszlevelet írtam neki – mesélte Sándor Mihályné.Januárban az egyik állami szervtől telefonon azt az információt kapták, hogy sínen van az ügy. Az otthonok főigazgatósága leveszi a jelzálogot, a vagyonkezelő hamarosan meghirdetheti nyílt árverésen a telket. Ám amikor erről érdeklődtek, a zrt.-nél erről a fejleményről nem tudtak.Az érintett telek hámló vaskapuja szigorúan zárva. A bejárón kocsival egyébként sem lehetne bemenni, mert – csongrádi szokás szerint – odabiggyesztettek egy villanyoszlopot.