Sárga zsákokat a boltokba: több gyűjtőpontot is szeretnének a csongrádi tanyavilágban

– Kijjebb lakunk, az Uraság útján, ezen a környéken zsákos szemétszállítás van – magyarázta az egyik csongrádi dűlőúton Rumpler Józsefné.



– Tehát nem kukában, hanem műanyag zsákban tesszük ki a hulladékot bizonyos pontokra. Viszont amióta sokkal nehezebben jutunk hozzá a zsákokhoz, maga a kihelyezés is gondot okoz. Bár nekem talán ennél is jobban meggyűlik a bajom azzal, hogy nem jelöltek ki több gyűjtőpontot, sokat kell cipekedni a szeméttel. Nincs autóm, mindent kerékpárral kell megoldani. Tudom, hogy mások nem csinálnak ebből ügyet: a hulladékot elássák, eltüzelik, vagy kihajítják, ahol éppen eszükbe jut.



A szemétszállítással megbízott helyi cég a külterületi lakosoktól zsákban viszi el a hulladékot. Erre csak egy bizonyos fajta zsák felel meg, az, amelyet a cég árul közel 500 forintért. Ezzel a lakosok tulajdonképpen a szolgáltatást vásárolják meg. Egy bokrosi lakossági fórumon hívta fel a tanyán élők problémájára a figyelmet egy felszólaló. Arra, hogy hiába szeretnének a szabályok szerint eljárni, a zsákot már nem árulják a boltokban. Azért, tudtuk meg a városrész önkormányzati képviselőjétől, Gyovai Gáspártól, mert bonyolult az elszámolás, a kereskedők nem vesződnek a sárga zsákokkal, azokat már csak a szemetescég Bercsényi utcai telephelyén lehet megvenni. Oda pedig, pusztán ezzel a céllal, biztosan nem utazik be egy tanyai lakos sem. Sárga zsák tehát nincs, másfélében meg nem viszik el. – El lehet képzelni, hová teszik az emberek a szemetet. Erre mindenképpen megoldást kell találni. Elsősorban arra, hogy ismét bárhol hozzájuthassanak a csongrádiak a sárga zsákokhoz.



Egyelőre nem látszik a megoldás. Legalábbis ezt tudtuk meg a szemétszállító csongrádi kommunális kft. vezetőjétől, Versegi Lászlótól.



– Számlát csak a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. állíthat ki, a korábbi, bizományos rendszer ezért nem volt fenntartható. Most bejön az ügyfél a központba, egy átvételi bizonylat ellenében kap egy zsákot, majd számlát az NHKV Zrt. küld neki postán. Bízunk benne, hogy ezt a törvény okozta problémát sikerül majd orvosolni.