Segítenek olvasóink a Hamupipőke-sorsú lánynak

Csak felfüggesztett? Miért? Ennyivel megúszta a nevelőanya? – írták felháborodott olvasóink cikkünk megjelenése után a hozzászólásaikban.Mintegy félszázan mondták el véleményüket az eset kapcsán. Sokan nem értették, hogy miért csak ilyen enyhe büntetést szabott ki a bíróság arra a felgyői nőre, aki éveken át szidalmazta és bántalmazta a nevelt lányát, hipót öntött a fejére.– Nem tudom eldönteni, mi a felháborítóbb, az, amit a kislánnyal műveltek, vagy az ítélet – írta hozzászólásában Katona Beáta olvasónk.Balogh Márta szerint nincs enyhítő körülmény annak, aki gyereket, öreget bánt. Mata Gyula pedig csak annyit szeretne tudni, mivel indokolta a bíróság az olvasónk szerint enyhe büntetést.A Csongrádi Járásbíróság tavaly júniusban első fokon bűnösnek találta kiskorú veszélyeztetése és testi sértés bűntette miatt a nevelőanyát, akit két év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, egyben elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét. A felgyői nő és védője fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen, elsődlegesen felmentés, másodlagosan pedig a büntetés enyhítése érdekében. Január elején a Szegedi Törvényszék Kovalcsik Éva vezette tanácsa másodfokon helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét. A bíró indoklásában egyebek mellett elmondta: „ami a büntetés kiszabását illeti, az elsőfokú bíróság messzemenőkig értékelte a vádlott büntetlen előéletét, valamint azt, hogy két kiskorú gyermeke eltartásáról egyedül, saját háztartásában gondoskodik. Jelentős mértékben eltér a középmértékes büntetés által meghatározott tartamtól az elsőfokú bíróság által kiszabott szabadságvesztés tartalma, mely inkább enyhe, mint súlyos. Ezért a bíróság nem látott lehetőséget sem a szabadságvesztés, sem a próbaidő tartamának enyhítésére."Szabó Linda olvasónk megsiratta a lányt, mert elképzelte, miken mehetett keresztül. Csak remélni tudja, hogy most már minden rendben lesz a lánnyal. Megírtuk, nagyon szerény körülmények között, de ma már boldogan él a nagymamájával és a dédnagymamájával. A nagymama, Polyókáné Juhász Katalin szerint is enyhe ítélet született, és tervezi, hogy a Kúriáig viszi az ügyet.Olvasóink közül többen is a segítségüket ajánlották cikkünk megjelenése után. „Szeretném megtudni, mire lenne szüksége a gyermeknek. Ha tudunk, ruhával, cipővel besegítenénk. Hasonló korú lányaim vannak" – írta egy olvasónk, aki névtelen szeretne maradni. Bartáné az ismerősei körében szervezett gyűjtést. – Olvastam, hogy nincs fürdőszobájuk, és a nagymama csak egy pár papucsot vett két év alatt magának, mert a lánynak vásárolt ruhát, cipőt – mondta a szegedi nyugdíjas. Bartáné ismerősei tartós élelmiszereket, használt ruhákat, cipőket és játékokat adtak össze a nagymamának és a lánynak, és fürdőszobai eszközöket – kézmosócsapot, szifonokat, gégecsövet – is sikerült szerezniük. – Ha elviszi a Délmagyarország nekik az adományokat, akkor süteményt is sütök a családnak – mondta a szegedi nyugdíjas.Petrik Mihály csongrádi vízvezeték-szerelő felajánlotta, ingyen elvégzi a ráeső munkát a fürdőszoba kialakításánál. Ugyanakkor azt hangsúlyozta, a munkálatokhoz nem csupán a fürdőszoba kialakításához szükséges anyagokat kellene beszerezni, de kőműves és villanyszerelő szakmunka is kellene.