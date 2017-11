Segíti a bajba jutott lakót a csongrádi önkormányzat - tíz százalékkal drágul a lakásbérlet

Bedő Tamás polgármester arra is felhívta a figyelmet: minden szociális bérlakásban élő lakó egyben védett fogyasztó is.

Csongrádon eddig egy városközponti összkomfortos lakásért négyzetméterenként 280, a város más területein 250 forintot kellett fizetni, de például egy komfort nélküli lakásért 75, a szükséglakásért pedig 50 forintot kért a helyhatóság. Ezek a négyzetméterárak emelkednek most 5–30 forinttal, mutatott rá Murányi László képviselő. A legolcsóbb tarifa 55, a legdrágább 310 forint lesz. A költségelvű ingatlanok 420 forintos díja nem változik.– Azaz egyrészt kötelező felszerelni az előre fizetős mérőórákat. Ennek köszönhetően drasztikusan csökkent a tartozás. Továbbá ezek a bérlők havi 3000 forint lakbértámogatást is kaphatnak – közölte. A város más módon is igyekszik segíteni a lakóknak. Például ha nő a lakbértartozás, a lakást olcsóbb szociális szálláshellyé minősíthetik, ezt 6 hónap után felülvizsgálják. A polgármester szerint eddig 2-3 esetben nem sikerült megtalálni a közös nevezőt, ott már új lakók vannak. Hogy elkerüljék a trükközést, a másodszori szociális szállássá minősítés 16 ezer forintos tarifáját a lakónak magának kell fizetni.