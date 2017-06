Segítséggel lett nyereséges a csongrádi cég: a legnagyobb teher a fürdő a közmű kft. vállán

A többek között távhőszolgáltatással, vendégház-üzemeltetéssel foglalkozó, önkormányzati tulajdonban álló cég tavalyi teljesítményéről, illetve az ügyvezető jutalmazásáról volt szó.



Bár eredetileg 49 milliós veszteségre készültek, a beszámoló szerint 19 millió forint nyereséggel zárták a 2016-os évet. Ennek a legfőbb oka – ezt a beszámolóban meg is jegyzik – egyebek mellett, hogy a város elengedett kamatokat, plusztámogatást utalt át. Összességében rendben találták a kft. tevékenységét. Egy kivétellel minden képviselő egyetértett a határozati javaslattal.



A többséggel ellentétben Laczkó Zsolt mondta azt: a cég papíron nyereséges, de azt is csak úgy éri el, hogy átcsoportosítanak pénzeket, illetve maga a tulajdonos önkormányzat tesz bele pénzt. A kft. alá tartozó fürdő például 70 milliós veszteségnél áll. Éppen ezért a cégvezető jutalmazását és a fizetésemelését sem tartja jó ötletnek. Bedő Tamás polgármester szerint viszont egyrészt egy önkormányzati társaságot soha nem a normál közgazdasági elvek szerint kell megítélni, másrészt egész másképp festene a beszámoló, ha a közmű kft.-nek nem kellene kényszerűségből a fürdővel is foglalkoznia.



A testület többsége végül elfogadta a beszámolót, és Szabóné Fábián Mária ügyvezetőnek megszavazott egy háromhavi egyszeri jutalmat, illetve 420 ezer forintra emelték a fizetését.