Sikeres Csanyteleken a közmunkaprogram

Forgó Henrik a fejlesztések mellett arra a legbüszkébb, hogy tavaly 16 csanyteleki babát anyakönyveztek, és idén szintén 16 helybeli anyuka várandós. Fotó: Karnok Csaba

– Úgy gondolom, Csanytelek fejlődése 2002-től napjainkig folyamatos, vagyongyarapodása példa nélküli a település történetében – foglalta össze az ország leghosszabb falujaként ismert Csanyteleket a negyedik ciklusban vezető Forgó Henrik polgármester.– Ebben az időszakban mintegy három és fél milliárddal nőtt a település vagyona. Megújult és hőszigetelés, energiatakarékos fűtésrendszert kapott valamennyi közintézmény, az óvodától kezdve az iskolán, az idősek otthonán át a nappali ellátás épületén keresztül a polgármesteri hivatal és a faluház épülete is. Utak létesültek és újultak meg, elkészült a szennyvízcsatornázás, 695 belterületi ingatlan számára ingyenes rácsatlakozási lehetőséggel. Az ivóvízminőség-javító program is lezárult, átmeneti zavarok után lakossági megelégedéssel – emlékezett vissza az elmúlt több mint másfél évtizedre.A település tavaly TOP-pályázati forrást nyert a felszíni vízelvezetésre, az orvosi rendelők épületegyüttesének felújítására, továbbá hűtőházlétesítésre. – A pénz jórészt a számlánkon van, kérdés, hogy a három évvel ezelőtt megtervezett költségvetés ma fedezetet nyújt-e a munkálatok elvégzésére. Hogy milyen hatással lesz a kivitelezésre, illetve az elindított közbeszerzésekre az időközben kötelezően végrehajtott két béremelés és a részben ennek is köszönhető folyamatos alapanyagár-emelkedés, rövid időn belül kiderül – tette hozzá.

Csanyteleken sikeres közmunkaprogram zajlik. A kertészetben előállított termékek a közétkeztetés költségeit csökkentik, de a rászorultak és a programban részt vevők megélhetését is segítik, a felesleget pedig eladják. Részben TOP-os, részben egyéb pályázati forrásból idén közel milliárdos költségvetésből megújul a 4519-es fő közlekedési út falun átmenő szakasza, amelyre minden helyi és átutazó évek óta vár.– Megnyert pályázatunk van termelői piac létesítésére, illetve reméljük, földutakat tudunk majd szilárd burkolatúvá alakítani ugyancsak pályázat segítségével. Ezeknél viszont ugyanaz a kérdés: a két-három évvel ezelőtt tervezett összegek valós fedezetet nyújtanak-e a beruházások kivitelezésére. Saját forrásból esélyünk sincs a megnövekedett költségek kiegészítésére, a feladatfinanszírozás rendszere nem teszi lehetővé önkormányzati tartalékok képzését – részletezte. Forgó Henrik úgy fogalmazott, a fejlesztések mellett mégis talán arra a legbüszkébbek, hogy a múlt évben 16 újszülött csanyteleki csecsemőt anyakönyveztek, illetve hogy idén szintén 16 várandós anyuka gondozását végzi a védőnői szolgálat.