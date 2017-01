Sípályát álmodtak a csongrádi játszótérre

Műanyag sípálya Szegeden is van, miért ne próbálkozhatna hasonlóval a Tisza-parti város? A nyári sípályának is nevezett létesítmények lejtős helyre épített, speciális, a csúszást biztosító anyaggal kezelt, rácsszerű műanyag felületek. Az elemeket akár használtan is meg lehet vásárolni. Az interneten látni, hogy pár éve egy önkormányzat négyzetméterenként nettó 1500 forintért árulta a sajátját.



A terület, amit a csongrádiak még manapság is legtöbbször úgy emlegetnek: „a nagy játszótér", az utóbbi években nincs annyira szem előtt. A képviselő szerint a játszótér régi nagykapujával szemben éppen jó helyen lenne egy 50-60 méter hosszú pálya, ezen a csongrádi gyerekek is megtanulhatnának síelni, akár nyáron is.