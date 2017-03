Sufniban marad az ablaküveg

– Ki tudja, hány mázsa ablaküveg maradt ebben a csongrádi házban. Szerettem volna leadni a most zajló üveggyűjtésen, de azzal szembesültem: nem lehet – mutatta az öreg ház egyik udvari helyiségében Szerb János. Az ingatlant örökölte a család, az egykori tulajdonosa, az apósa a város ismert asztalosmestere volt. A kis tárolóhelyiségben számtalan, különböző méretű üvegtábla maradt utána. Szerb János úgy gondolta, ezt is be tudják majd számolni egy helyi kezdeményezés során. Megírtuk : két hét alatt 100 tonna üveget szeretnének összegyűjteni, ha ez sikerül, egy automata defibrillátort vesznek a pénzből. Hiába a jó szándék, most biztos, hogy nem fogja a várost hozzásegíteni a készülék beszerzéséhez, tudta meg.A hírek szerint más csongrádiak is ugyanezzel a gonddal szembesültek. Laikus szemmel úgy tűnik, minden üveg egyformán hasznosítható, hiszen bármilyen az alakja, beolvasztják. Ez nem így van. Magyarország egy uniós vállalást igyekszik teljesíteni azzal, hogy csomagolóanyagot hasznosít újra. Az ablaküveg pedig nem az. Állítólag a feldolgozóüzemek sem szívesen bajlódnak vele. Sokféle szennyeződés lehet rajta, illetve pluszanyag benne: gitt, festék, drót, így ezt az üveget nem lehet ugyanazzal a technológiával kezelni, mint például az üdítőst. A másik ok az, hogy elsősorban a kommunális hulladék gyűjtésére próbálják rávenni az embereket az uniós tagállamok, ezért a szabályok megalkotói nem is feltételezik, hogy valakinek otthon mázsaszámra van síküvege.Ha a vasárnapig tartó akcióban nem is tudják hasznosítani, a hulladékudvarban egy lakos évente egy köbméter építési hulladékot, tehát akár síküveget is ingyen leadhat, nyugtatta meg a csongrádiakat Versegi László, a kommunális kft. vezetője.