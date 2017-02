Süteményt és naplót is küldtek olvasóink a csongrádi Hamupipőkének

– Amikor elolvastuk a cikket a kislányról, azonnal döntöttünk a szegedi nyugdíjas barátnőimmel, hogy segítünk a családnak – mondta Ilona. A többzsáknyi használt ruha és cipő mellett plüssjátékokat és tartós élelmiszereket is küldtek a családnak, ezeket tegnap reggel vittük el Csongrádra. Ilona pogácsát és kakaós tekercset is sütött annak a lánynak, akit nevelőanyja éveken át bántalmazott.Megírtuk, a felgyői nőt két év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte januárban másodfokon a Szegedi Törvényszék (2017. január 3.: Nevelőanyja hipót öntött a fejére, de jóra fordult a sorsa ). Ilona kézmosócsapot, szifonokat és gégecsövet is szerzett abban a reményben, hogy egyszer fürdőszobája is lesz a családnak. Petrik Mihályon nem múlik. A csongrádi vízvezeték-szerelő felajánlotta, ingyen elvégzi a ráeső munkát. Pár napja örömmel újságolta, már egy villanyszerelő is jelentkezett, aki szintén ingyen dolgozna. Már csak kőműves kell, és a fürdőszoba kialakításához szükséges anyagok.– A ruhák mellett egy kis személyes ajándékot, egy naplót is tettem a csomagba. Remélem, csupa szép élménnyel írja majd tele a kislány, vagy ha a régi rossz emlékeit akarja kiírni magából, annak is megvan a maga haszna – írta egy szegedi nő, akinek hasonló korú lányai vannak. Olvasónk, aki nem árulta el nevét, lapunk portáján hagyta a csomagját, amit pénteken szintén elvittünk Csongrádra.– Nagyon megható a Délmagyarország olvasóinak felajánlása, nagyon köszönjük az adományokat – mondta Polyókáné Juhász Katalin , a bántalmazott kislány nagymamája. Elmesélte, az iskolában lévő unokája már nagyon izgult az adományok miatt. Megtudtuk, a kislány mezőgazdasági szakiskolában tanul majd tovább, mert lovász szeretne lenni, ugyanis nagyon szereti az állatokat. A nagymama még elmondta, írásunk után egy divatcikkeket árusító csongrádi vállalkozás is segített nekik ruhákkal. Egy csongrádi házaspár pedig felajánlotta, elvihetik az elhunyt rokonuk szoba-konyhás lakásából a bútorokat, ezt szintén nagyon megköszönte a nagymama.