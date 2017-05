Szabad avart égetni a kisréti kertekbe

Ez is szerepel abban az új helyi rendeletben, amelyet a napokban alkottak meg a képviselők. Ennek egyrészt meg kell felelnie az országos előírásoknak, másrészt helyi sajátosságokat is szerettek volna figyelembe venni. Ilyen például az, hogy ugyan a város jelentős részén elszállítják az ingatlanok elől a zöldhulladékot, de például a zártkerteknél ilyen lehetőség nincs.



Égetni csak szélcsendes időben, munkanapokon lehet 8 és 18 óra között, márciustól novemberig. Azok a gazdák, akik füstöléssel a fagykároktól óvnák az ültetvényeiket, tilalmi időszakban is tüzet gyújthatnak. Az égetés megkezdését és a munka végét is be kell jelenteni a helyi tűzoltóságon, a 63/571-265-ös telefonszámon.