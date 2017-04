Szentesre tették az otthon központját - Csongrád nem nyugszik bele a ˝merényletbe˝

– Sokkal bölcsebb lenne egy rossz döntést korrigálni, mint úgy hagyni – így summázta csütörtökön a csongrádi testületi ülésen a független Somogyi Árpád egy napirendi pont kapcsán. Állást foglaltak az Aranysziget otthon székhelyének megváltoztatása ügyében. Megírtuk: az intézménynek a megye több településén van részlege, eddig Csongrád volt a központ, majd váratlanul áthelyezték Szentesre Az intézmény képviseletében a fenntartó álláspontját Drubináné Fodor Katalin tolmácsolta. Azért döntöttek így, mert Szentes központi helyen van, érvelt. Az eljárással az elhangzottak alapján nagyon megbántották a csongrádiakat. Sok mindent elvettek már eddig is tőlük, arra kifejezetten büszkék voltak, hogy legalább a szociális intézmény központja az övék volt, hallottuk. Havasi Jánosné (MSZP) szerint nemcsak erkölcsi, de anyagi veszteség is éri a várost, az eljárást egyenesen a közösség elleni merényletnek nevezte, és mindenképpen tudni szeretné, ki találta ki. Nem értett ugyan egyet az eljárással Gyovai Gáspár (Fidesz–KDNP) sem, azt viszont nem tartja valószínűnek, hogy politikai döntés áll mögötte. – Mivel pedig szakmai megfontolásról szó sincs, másra nem tudok gondolni – reagált Bedő Tamás független polgármester. Még azt sem várták meg, hogy a szentesi telephelyen legalább kész irodákat tudjanak felmutatni, utalt az épülő bereklaposi ingatlanra. A város hivatalosan is tiltakozni fog, kérik az eredeti állapot visszaállítását, bízik benne, hogy „korrigálják ezt a stilisztikai hibát", jelentette ki.