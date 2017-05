Szeretnék a jelzőlámpát a csongrádiak

Ezzel kapcsolatban – ahogy már korábban is néhány fontos kérdésben – a város honlapján szavaztatják meg a lakosokat. Arról már többször esett szó a helyiek körében, illetve testületi üléseken, és lapunk is beszámolt róla, hogy közlekedés szempontjából ez az egyik legkritikusabb a központban. Az önkormányzat ötletével ezek szerint a csongrádiak is egyetértenek. Eddig közel 300 szavazó nyilvánított véleményt, közülük 226-an úgy gondolják, kell a lámpa a Fő utca és az Arany János utca találkozásánál.