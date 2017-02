Szív lesz az utca, amit eddig is így neveztek Csongrádon

Ide tényleg születni kell, hogy tájékozódni tudjon az ember. Vagy legalább rutinos postás legyen a talpán, mondták a helybeliek. Fotó: Králik Emese

– Eredetileg nem volt neve az utcáknak, majd Rigónak és Biharinak nevezték el – vezetett körbe a csongrádi Alsóvárosban a körzet önkormányzati képviselője, Murányi László. – Ez itt például a Bihari, egészen végig a szeméttelepig. Az itt élők egy harmadik, a Szív név mellett is letették a voksukat, mert tetszett nekik, így újabb keresztelőt tartottunk. Csak jóval később derült ki, hogy nincs minden rendben.Alsóváros egy utcáját, illetve annak egy részét Szív utcának nevezte el 1991-ben az akkori önkormányzat. Ez szerepel a lakók személyi irataiban, szerződéseiben. Az ingatlan-nyilvántartásban viszont Bihari János utcaként találhatók a házak. A képviselő szerint az történhetett, hogy akkoriban valaki „ráült az ügyre". Nincs is ezzel baj, ameddig hivatalos dolga nincs a lakosnak. A legtöbb helyen sáros, szűk Szív utca összevissza kanyarog, elágazik többször, ember legyen a talpán, aki tájékozódni tud első próbálkozásra. Egy középkorú férfi azt mesélte: két fiatalember járta tavaly Alsóvárost, fotóztak, adatokat írtak, hogy rendszerbe foglalják a városrészt.

Nehezen boldogultak, sok, papíron még létező ház már évek óta nincs meg, de a környéken élők legalább kaptak új utcatáblákat. Hallottuk, hogy kezdő postásnak az első időszakban nem sok esélye van arra, hogy időben végezzen a levelek kihordásával. Vári Gáborék házán azt hirdeti a tábla: Szív utca, ám a fiatalember közüzemi számláin Bihari szerepel. A két éve a környékre nősült Makula Imre hitelt szeretett volna felvenni, akkor szembesült azzal, hogy valami nagyon nem stimmel a hivatalos iratokkal.– Egyelőre anyósomékhoz vagyok bejelentkezve, a Csaba utcába, mert papíron nem is létezik ez a cím, ahol a párommal élünk – árulta el.Most határozta el a város vezetése, hogy pontot tesz az ügy végére, és minden hivatalos helyen a Szív utca elnevezést jegyzik be. Olyan utcarész is van, amelyet hivatalosan sehogy sem hívnak, csak a megszokás miatt emlegetik azt is Szívként. Jövő csütörtökön, a soros testületi ülésen határoznak minderről.