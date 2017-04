Szürkére fagyott a szőlő zöldje

– Reggel kimentem tárcsázni, és nagyon rosszul érintett, amit láttam. A szőlő legtöbb zöld hajtása elfagyott – értesítette lapunkat Gulyás Ferenc , a csongrád-bokrosi Gulyás Pincészet tulajdonosa tegnap. A háromhektárnyi zweigeltültetvény a becslése szerint 80-90 százalékos kárt szenvedett el. Pedig eleve rosszul kezdődött az év. – A január 7-éről 8-ára virradó éjjel Csongrád és Bokros között mínusz 21-22 fokot mértünk, és annak a fagynak a nyomai is látszanak – jegyezte meg.– Nemrég aztán azt láttam, mégsem olyan nagy a gond, mert vannak hajtások, nem lesz nagy termés, de valamennyi mégis. Most egy-egy tőkén talán lesz egy fürt – tavaly egy vödörrel volt. Ilyen fagykárra nem emlékszem – mondta Gulyás Ferenc.300 mázsás terméssel számolva itt most 3 millió forint érték ment veszendőbe, és a pluszköltségeket még nem számolta bele a tulajdonos, mert a szőlővel így is törődni kell, hogy jövőre teremjen. Gulyás Ferenc értesítette a biztosítót, amely majd szüretkor összeveti a termést az előző öt év hozamával, és az alapján fog fizetni.A bokrosi tulajdonos a másik tábláját is megnézte velünk, ott is hasonló fagykárt tapasztalt. Menet közben azonban láttunk olyan ültetvényeket, ahol nem látszott ilyen pusztulás.– Ez jellemző volt Bács-Kiskun megyében is, foltokban, ahogy Frittmann János kollégától hallom. Csongrád környékén vannak olyan táblák, ahol nyoma sincs kárnak – mondta Ungerbauer György , a hegyközség elnöke. Min múlik ez? – A szőlő zöld hajtásainak mínusz 1-2 fok is elég. Ahol a kedden leesett havat nem fújta le a szél, ott látszik a fagyás nyoma. A szabadon lengő vesszőkön nagyobb arányban maradt ép a zöld rész. Sokkal jobban félek én a péntek éjszakától, mert kitisztult az ég.A lehűlés országszerte aggodalommal töltötte el a gazdálkodókat. Lehet egyáltalán védekezni a fagy ellen? – Franciaországban gázégősorok világítanak ilyenkor a szőlőben, ha fagyot jósol a meteorológia. Nagyon szép látvány – mondta Ungerbauer György. – Az égőfejek 4-5 méterenként sorakoznak, és annyi légmozgás szélcsendben is van, hogy az a tűz fölmelegíti a levegőt. Így meg tudják védeni a szőlőt. Ott ezt megéri csinálni, nálunk egyelőre nem.