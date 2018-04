Terv van, pénz nincs a felújításra

Ezt válaszolta érdeklődésünkre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. Pécsi Norbert Sándor azt is kihangsúlyozta: a felújítási igények magasabbak, mint amennyi pénzt szánhatnak rá.A Csongrádról Tiszaalpár, illetve Csépa irányába tartó utak állapota gyakran felborzolja a helyiek kedélyét, az interneten is láthatunk időnként elrettentő fotókat. Bár mindkettő több számjegyű, alárendelt út, az elhelyezkedésénél fogva mégis fontos közlekedési útvonal.Előbbi irányból távolsági buszok, áruszállító kamionok érkeznek a városba és a helyi gyárakba. Utóbbi irányból pedig azok az utazók, mezőgazdászok érkeznek, akik a pontonhídon át közelítik meg Csongrádot.A közútkezelőnek mindkét szakaszra megvannak a kiviteli tervei, pénzt azonban nem kaptak arra, hogy ezt végre is hajtsák.