Tiszta vadnyugat: pultost, vendéget és sörcsapot ütött a csongrádi férfi

A gyanúsított és a kocsma pultosa között április 4-én 21 óra körül alakult ki szóváltás, amely tettlegességi fajult, és a 33 éves férfi egy alkalommal megütötte a nőt. A feltételezett elkövető ezután dühében ráütött a pulton lévő sörcsapra, amelynek adagoló karja letört. Később egy bárszéket és több sörös rekeszt is felborított. Az egyik vendég eközben felszólította a gyanúsítottat, hogy fejezze be a veszekedést, aki ezután a férfit is megpofozta.A feltétezett elkövetőt a rendőrök előállították, garázdaság megalapozott gyanújával hallgatták ki.A Csongrádi Rendőrkapitányság nyomozói a napokban az ügy iratait bíróság elé állítás javaslatával az illetékes ügyészségnek továbbították - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a-n.