Több demokrácia, kevesebb japánakác: hűvöst adtak, de veszélyessé váltak az idős fák Csongrád utcáin

A japánakác kemény, nehéz fa. A tönköt ki kellett marni. Fotó: Bakos András

El kell kerülni a tragédiát

Az utca klímáját a nagy fák árnyéka határozza meg. Fotó: Bakos András

Szemetel, de árnyékot ad

Meg akarták nyesni őket, aztán karnyi vastag üregeket találtak bennük. Készült fotó olyan nyolcvancentis átmérőjű ágról, amelyben húsz centiméternyi volt az egészséges rész, a többi elkorhadt. Ez a hozzáértők szerint bármikor leszakadhatott volna.A csongrádi Csemegi Károly utcában ezért vágtak ki jó néhány öreg japánakácot. A kimart tuskók maradványai még látszanak. A megmaradt fák most virágzanak – ahogyan az egész Dél-Alföldön –, és tényleg nagyon szépek., Csongrádon ilyen panasz nem volt. Azt viszont elhatározták, hogy a kivágott példányok helyére nem ugyanilyen fajtájúakat ültetnek.– A főkertész asszony és a Csemegi Károly utcában élők egyeztetnek, az, hogy milyen fákat ültet az önkormányzat szeptember–októberben a kivágottak helyett, ezután dől el – hallottuk Bedő Tamás polgármestertől. – Tényleg az a szándékunk, hogy lehetőleg ne japánakác kerüljön a kivágottak helyére, a kiválasztásnál a klímaváltozás is szempont. Ilyen munka zajlott korábban az Árpád és a Dankó Pista utcában. Néhány éve a bökényalji fűzfasort is megnyesettük, még korábban a Kereszt és a Síp utca környékén avatkoztunk be. Ott erre megint szükség lehet. A Jókai és a József Attila utcában is lesz feladat. A Körös-toroki nyárfasorra is ügyelni kell, és nem csak a viharok miatt. Az utóbbi időben sok káreseményünk volt, sokszor úgy szakadt le ág, hogy nem fújt a szél. Ezért veszünk a környezetvédőkkel közösen olyan műszert, amely segít eldönteni, hogy elég a nyesés, vagy muszáj kivágni a fát. Természetesen az a célunk, hogy minél tovább élhessenek a nagy közterületi fáink, de el kell kerülni a tragédiát – közölte a polgármester.A Csemegi Károly utcában beszéltünk olyan lakókkal, akik tudomásul vették a kivágást. Olyan érvet is hallottunk, hogy ezek a nehéz ágak nem csak a tetőt képesek beszakítani, ha zuhannak.Török Gábor asztalos sajnálta a kivágott fákat. – Ez az utca a jó klímáját az út fölött összeboruló lomboknak köszönheti. A japánakácnak hullik a virága, a bogyója, aztán a levele szemetel, viszont árnyékot ad. Nem tudom, milyennel kellene a kivágottakat pótolni. Jó lenne olyan fákkal, amelyek ugyanígy összeborulnak majd az út fölött – mondta az asztalos.