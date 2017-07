Több kisgyerek kaphat védőoltást Csongrádon

Eddig csak azok a szülők élhettek ezzel a lehetőséggel, akiknek a gyermeke az adott évben töltötte be az egy évet. Viszont sok csongrádi szülő jelezte, hogy szívesen beoltatná 2-3 éves gyermekét. Az ötlettel a házi gyermekorvosok és a védőnő is egyetértettek. Az új rendelettől azt is várják, hogy majd többen kérik a védőoltást, most ugyanis az 1–3 éves korú 246 csongrádi gyerek közül csak 56-an kapták meg a vakcinát. A helyhatóság egy-egy érintett esetében közel 20 ezer forintot szán erre a célra.