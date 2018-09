Többeknek jut majd fűtési támogatás

A fűtéstámogatások kapcsán jó hír a csongrádiaknak, hogy 350-ről 450 forintra emelik az egy négyzetméterre jutó elismert havi fűtési költséget, így többen részesülhetnek majd a támogatásban.



A testület döntött arról is, hogy a következő kiírásban is csatlakoznak a Bursa ösztöndíjtámogatáshoz, illetve szó esett még több ingatlanról is. Az önkormányzati tulajdonú csatornákat átadják a Magyar Állam részére, az Ék utca 13. szám alatti ingatlant értékesítik, a Dózsa György tér 1. alattit pedig bérbe adják majd. Döntés született egy kényszerű ingatlancseréről is az Agrodara Kft.-vel, ehelyett azonban az önkormányzat megpróbálja megvásárolni az érintett földterületet.