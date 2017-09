Tök jó a parton: ekkorát látott már? Mármint tököt...

Két csónak közt egy óriási sütőtök kandikál ki az egyik Körös-toroki bokorból.

Fotó: Hajnal Norbert

Óriástök cseperedik a Körös-torokban, a parton sétálók gyorsan kiszúrják a burjánzó növényzetben. A mérete talán még nem is lenne szokatlan egy tökföld közepében, de több csónak és egyéb különös házi találmányok közt szokatlan látványt nyújt, hiszen alapvetően helyigényes növény. Ha csak így vadon, elfeledve ekkorára nő, mi lenne, ha még gondoskodnának is róla?

Gazdája ígyis, úgyis jóllakhat belőle hamarosan. Ha a klasszikus sült tök helyett pikánsabb ízekre vágyik, készíthet húsából például töklekvárt vagy tökdzsemet cukorral, citrommal, fahéjjal, szegfűszeggel főzve. Számos recept narancsot és gyömbért is felsorol a hozzávalók között. A legegyszerűbb ajánlat szerint elég a tököt megsütni, a húsát felkockázni, cukrot adni hozzá 6:4 arányban. Fahéjjal, esetleg szegfűszeggel fűszerezve tegyük fel főni, egy kis citrommal még ízesíthetjük. Pár perc múlva – ha szilárdabb lekvárt szeretnénk, adjunk hozzá egy kis pektint, majd – le is húzhatjuk a tűzről. Fogyasszuk egészséggel és örömmel a karotinban, kalciumban és foszforban is gazdag nassolnivalót!