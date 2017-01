Tölgyesi Félixnek a képeslapok jelentik a világot

Tudta?



A Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesülete szombathelyi székhelyű, célja a gyűjtemények gyarapítása, a gyűjtői kultúra fejlesztése, kulturális tevékenység bővítése kiállítások szervezésével. Több aktív helyi tematikus klub található az országban, az egyik Hódmezővásárhelyen működik.

Fotó: Králik Emese

„Súlyos betegséggel küszködöm. A lapgyűjtés jelenti az életet nekem!" – írta a Kincskeresőknek címzett levelében Tölgyesi Félix. Csongrádi olvasónk rokkantnyugdíjas, képes levelezőlapokat gyűjt évek óta.Kollekciója azonban a 70-80 ezerről mára leapadt: egészségügyi és anyagi helyzete miatt több darabtól meg kellett válnia. Nincs lehetősége újabbakat beszerezni. Költséges az ehhez szükséges levelezés, pedig egy-egy lap nekünk talán csak egy ezer évvel ezelőtti nyaralásból érkezett, elfeledett üdvözlet. „Az idő szép, jól vagyunk" felirattal.Olvasónk régi szenvedélye a képeslapgyűjtés, ahogy mondja, a lapok elhozzák a nagyvilágot a lakásába. Kultúrtörténeti „kincseket" keres. Imádja a földrajzot, a történelmet, a néprajzot. Ennek megfelelően olyan lapokat gyűjt, amelyek egy távoli vagy éppen közeli tájat ábrázolnak, a régiek mindennapjairól beszélnek. Gyűjteménye fénykorában mindent gondosan kategorizált, egyik címkén az „Árpád-kori templomok", a másikon egy-egy helységnév áll.

Szerencsi lapok



Ha Tölgyesi Félix elbizonytalanodik, bizalommal fordul a szerencsi Zempléni Múzeumhoz, amelynek 1 millió darabot számlál képeslapgyűjteménye. „A képeslap megjelenése idején egy átlagos tömegtermék, a múló idő – hasonlóan más tárgyakhoz – megritkítja mennyiségét, és megnöveli az értékét. Annyiban mégis eltér az egyéb tárgyaktól, hogy a képeslap többet megőriz saját korának képi világáról, mint más dokumentumok, ráadásul megörökíti feladójának gondolatait, élményeit, ezért mindenképp méltó a megőrzésre" – olvasható az intézmény honlapján.

Utóbbiakat időnként kiállítani is elviszi, számos kistelepülés vagy annak könyvtára kérte már kölcsön gyűjteménye egy-egy részét. Kedvenc témája mégis az egzotikus országok, az ókori kultúrák emlékei, de a híres embereket vagy épp a földrajzi nevezetességeket ábrázoló lapokat is nagy becsben tartja. Hogy ezekhez hozzájusson, amíg megtehette, külföldön élő magyarokkal levelezett. Utána jött a munka oroszlánrésze: maga járt utána a könyvtárban minden témának.Tölgyesi Félix lapunkból is szívesen informálódik, így találkozott a Kincskeresők felhívásával. Kívánsága szerint most olvasóink segítségét kérjük. Ha akad otthon az Ön fiókjában „fölösleges" képes levelezőlap – mindegy, hogy megírt vagy még tiszta –, kérjük, juttassák el levélben vagy személyesen azt szerkesztőségünkbe, a 6729 Szeged, Szabadkai út 20. címre. A képeslapokat, amelyek nem azonosak a Boldog születésnapot! vagy Boldog karácsonyt! kívánó, alkalmi lapokkal, eljuttatjuk csongrádi olvasónkhoz.