Tudni akarják a csongrádiak, tiszta-e a levegő

Hiába kormol egy kémény, a jegyző szerint nem lehet bemenni, és belenézni a kályhába, hogy mivel fűtenek. Fotó: Králik Emese

– Némelyik kémény esténként úgy néz ki, mintha a fekete kutyát húznák rajta kifelé – így fogalmazta meg az egyik csongrádi városatya, Nagypál Sándor azt: mi mindennel tüzelnek a helyiek. A testületi üléseken sokszor szó volt már arról, hogy a lakosok egy része nem vigyáz a környezetére. Legutóbb Somogyi Árpád arra is felhívta a figyelmet: jó volna, ha Csongrádon is mérnék a szálló por és egyéb összetevők koncentrációját.– Nemcsak a hányásos-hasmenéses betegségek, de a légúti megbetegedések száma is nőtt mostanában a városban. Mindig a gépkocsikat próbáljuk rendszabályozni, szerintem pedig a fűtés játszik nagyobb szerepet. Olyan anyagokkal lenne szabad csak tüzelni, ami nem káros. Valaha a Szentháromság téren, a mai bíróság épületénél volt egy mérőeszköz – idézte fel az emlékeit.

A bíróság bő évtizede költözött a mai helyére, a városatya által emlegetett eszközre már senki nem emlékszik. Ha még meglenne, feltehetőleg sokatmondó eredményeket mutatna. Az ülésen hangzott el az is, hogy fűtési idényben bizonyos városrészekből hirtelen eltűnik a szemét, bizonyára a kályhákban végzik a műanyag palackok, autógumik, ruhaneműk. Csongrád megyében csak Szegeden működik levegőminőséget vizsgáló mérőállomás, tájékoztatott a kormányhivatal sajtószolgálata. Szmoghelyzet esetén az érintett önkormányzat, polgármester intézkedik az esetleges korlátozásokról. Azt pedig, hogy ki mivel tüzel, tulajdonképpen lehetetlen ellenőrizni, hallottuk a város jegyzőjétől, Juhász Lászlótól.– Nem mehetünk be az ingatlanokba, hogy belenézzünk a kazánokba. Inkább a társadalmi felelősségvállalásra apellálhatunk – mondta. Ha telepített mérőeszköz nincs is Csongrádon, megígérték a kormányhivatalnál, hogy mobil mérőautót küldenek majd a Tisza-parti városba, közölte a jegyző. Fűtési szezonban idén négy alkalommal parkol majd a csongrádi utcákon a speciális jármű.