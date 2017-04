Tudta, hogy lány is lehet vőfély?

– Nekem ez nem oké! Melyiket keresztbe? – nézett tanácstalanul egy csapat iskolás lány Lakatos János csongrádi pékre.– Elég kis hitvány lett a tiétek, a miénk azért formásabb! – később felnőttek ugratták így egymást. Ahogy a gyerekek, ők is a fonott kalács készítését szerették volna megtanulni. Ezt ne úgy képzeljük el, ahogy a copf készül, az igazán mutatós sütemény négy, hat, de akár ennél több tésztacsíkból készül.Szerdán rendezték a honismereti versenyt a Széchenyi-iskolában. Egyre kevesebb lehetőségük van a gyerekeknek arra, hogy megismerjék a hagyományokat, magyarázta a verseny alapítója, Rostáné Hajdú Erzsébet. – Idén a középpontban a család állt, illetve minden, ami hozzá köthető. Dramatikus játék, keresztelő, húsvét, pünkösd, lakodalom volt a témakör, főként a honismereti tankönyvekből készültek fel – mondta. Évről évre több érdeklődőt vonz a csongrádi verseny, jövőre, a jubileumi 10. alkalomnak igazán meg szeretnék adni a módját. Most itthonról és a határon túlról 23 csapat vett részt, még a szlovéniai Lendváról is érkeztek gyerekek. A tornateremben mesteremberek mutatkoztak be, idén először vadásszal és böllérrel is válthattak pár szót.Az, hogy a vőfély nem csak férfi lehet, bevalljuk, számunkra is új információ volt. Sőt, korhoz sincs kötve, a szerbiai Szabadkán egy Kitti nevű 12 éves kislány állítólag kitűnően megállja a helyét ebben a szerepben. Azaz ha valakinek vág az esze, gyönyörűen beszél, levezényelhet esküvőket. – Sok mindent megismerünk a múltból, például hogy mivel játszottak a dédszüleink. Sokkal érdekesebb, mint a számítógép. Hetek óta készültünk – mesélte a Szegedről érkezett Dorina, Jázmin, Mirjam, Saci és Judit. A csongrádi piroskavárosi iskola diákjai, Atkári Ariella, Kanalas Natália, Kádár Péter Pál, Bori Zsuzsanna és Makai Tamás tervszerűen készültek. – Szétosztottuk a tanulnivalót, de hogy mi van június 8-án, egyik részben sem volt benne, nem is tudtuk a teszt során – csóválták a fejüket.Lapunk munkatársa igyekezett olyan arcot vágni, mintha ő bezzeg kapásból tudná, később szégyenkezve jött rá, hogy ez az időjósló Medárd-nap dátuma. Az aranyérem a városban maradt, a csongrádi Galli-iskola Betlehemi csillagok nevű csapata vihette haza.