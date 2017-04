Tündérkertnek keres helyet

– Nemrégiben Csongrádra hazautazva beszélgettem pár iskolással, akiket megkérdeztem, hogy mit tudnak a városról – mondja Maléth J. Zsolt. – Tudják-e, hogyan éltek nagyszüleik, dédszüleik, ismerik-e a város történelmét, tanulnak-e helytörténetet? A gyerekek egyetlen mondatot sem tudtak saját szülővárosukról.



A régi gyümölcsök eredetének kutatása például közelebb vihet bennünket lakóhelyünk, múltunk megismeréséhez.A grafikusként dolgozó, de festészettel, nyomdai grafikával, tördeléssel és versírással is foglalkozó férfi elhatározta, hogy tündérkertet hoz létre a szülővárosában, ahol 8 éves koráig élt. Csongrádon a Széchenyi-iskolában alapítottak egy ilyen kertet, igaz, sokkal kisebb méretben, 14 fával (2014. június 5.: Gyümölcsfákat telepítettek az iskolások). Pedig a ma kapható, féléretten leszedett, gázokkal utóérlelt gyümölcsök helyett a napérlelte változatokat kellene mindenkinek fogyasztania– szögezte le.



– Csongrád rendkívül alkalmas egy tündérkert létrehozására. Most Hatvan mellett élek, minden évben visszatértem, és egyszer sem hagytam ki a nagyréti sétákat. Nagymamám testvérének, Lovas Rókusnak ott volt gyümölcsfaiskolája. Bejártam az egész országot, de Csongrádhoz foghatót sehol nem találtam. A tündérkertet is csak ott tudom elképzelni. Szeretném, ha mindenki megismerné, milyen íze van a sár-, a hébér-, az árpával érő körtének, vagy a bőr-, a nyári fontos almának, amelyek ugyan az Őrség gyümölcsfajtái, de némelyiket már az 1200-as években is jegyezték a krónikák.



Zsolt idén már maga is több mint 400 oltványt készített. Most olyan csongrádiakkal szeretné felvenni a kapcsolatot, akik tudnak idős gyümölcsfákról, és ismerik ezeknek a pontos fajtáját, nevét. Várja olyan emberek jelentkezését is, akik egy hozzávetőleg 3 hektáros földterületet adnának a kezdeményezéshez. Az osigyumolcsfajtak@gmail.com címen érdeklődhetnek.



A Tündérkert egy országos program, a már szinte elfeledett ősi, hazai gyümölcsfákat szeretné megmenteni a kihalástól, és mintegy génbankokat létrehozva, ismét elterjeszteni. A régi fajták 200-300 évig is elélnek, akár vegyszeres kezelés nélkül is, nem érzékenyek a hidegre, a betegségekkel szemben ellenállóbbak.